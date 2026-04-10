Елек: Да навијам за заставу испод које ми је отац био мучен? Нећу, тачка

Аутор:АТВ
Коментари:4
Недељко Елек, генерални директор “Сарајево-гаса” из Источног Сарајева и предсједник Надзорног одбора ОЦ “Јахорина” гостујући на К3 објаснио је зашто не жели да навија да навија за репрезентацију БиХ.
Његова објава на друштвеним мрежама да ни један Србин не треба да навија за БиХ, баш у тренутку када је фудбалска репрезентација БиХ играла против Италије за пласман на Свјетско првенство изазвала је буру коментара у Сарајеву.
"Да Срби не треба да навијају за БиХ је мој лични став. Проистекао из мојих личних искустава и кроз мој живот и живот моје породице. Мој покојни отац је заробљен 1994. године. Био је у муслиманском затвору у Горажду. Мучен, пребијан, од посљедица тога је преминуо неколико година касније. Ја сам ишао заједно са породицом у Копаче и дам цедуљицу са његовим именом припаднику СФОР-а. Он иде у затвор у Горажде са тим да провјери да ли је мој отац жив или није и ја чекам њега два сата са том повратном информацијом. Рекли су ми гдје је отац заробљен, био је тај СДК, ту је био затвор и на њему застава с љиљанима. И ви сад хоћете да ја навијам за заставу испод које ми је отац заробљен, мучен и држан у заробљеништву. Тачка, нећу", рекао је Елек.
