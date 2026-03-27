Огласила се полиција о рафалима и ратним заставама тзв. Армије БиХ

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:23
Коментари:1
Полиција Брчко дистрикта предузима све мјере и радње ради идентификације починилаца и потпуног расвјетљавања нарушавања јавног реда и мира у том граду употребом ватреног оружја након јавног праћења фудбалске утакмице репрезентација БиХ и Велса.
Портпарол Полиције Џевида Хукичевић рекла је новинарима да предузимају активности из надлежности ове институције с циљем идентификације починилаца и потпуног расвјетљавања догађаја.
Она је додала да су у току интензивне радње на утврђивању свих елемената синоћњег инцидента, те да ће више информација о евентуалним привођењима и детаљима истраге бити познато након окончања оперативних радњи.
Предсједник Скупштине Брчко дистрикта Дамир Булчевић апеловао је да надлежне институције хитно санкционишу појединце који су нарушили јавни ред и мир употребом ватреног оружја.
Он је оцијенио да се мултиетнички систем дистрикта мора заштитити од неодговорних поступака појединаца, те да достојанствено навијање и прослава спортских успјеха не смију бити угрожени кршењем закона.
Група навијача у Брчком синоћ је уз ратне заставе такозване Армије БиХ и употребу аутоматског оружја синоћ славила побједу фудбалске репрезентације БиХ над Велсом.
