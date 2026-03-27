Logo
Large banner

Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ" на прослави: Хоће ли надлежни реаговати?

Аутор:

АТВ

27.03.2026

08:21

Коментари:

2
Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ" на прослави: Хоће ли надлежни реаговати?
Фото: Инстаграм

Фудбалери БиХ пласирали су се у финале баража за Свјетско првенство, а ни то није могло да прође без узнемирења грађана, ратних застава и рафалне паљбе.

Наиме, навијачи фудбалске репрезентације БиХ у Брчком синоћ су прославили побједу над Велсом ратним заставама тзв. Армије БиХ и рафалном пуцњавом из аутоматског оружја.

На Инстаграм страници "Нула49" објављен је видео који је узнемирио грађане Брчког.

Уз ратне заставе тзв. Армије БиХ, чује се и рафална пуцњава из аутоматског оружја, што је изазвало и узнемиреност грађана.

Хоће ли надлежни реаговати?

Питање које се свакако намеће јесте, да ли ће надлежни реаговати? Има ту и оно које се може поставити у свакој ситуацији у БиХ.... шта би било да су Срби?

Подсјећамо, фудбалери БиХ пласирали су се у финале баража за Свјетско првенство, након што су у Кардифу након бољег извођења пенала савладали домаћи Велс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Armija BiH

ratne zastave

Брчко

Навијачи

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner