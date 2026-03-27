Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ" на прослави: Хоће ли надлежни реаговати?

Аутор:АТВ
27.03.2026
08:21
Коментари:2
Фудбалери БиХ пласирали су се у финале баража за Свјетско првенство, а ни то није могло да прође без узнемирења грађана, ратних застава и рафалне паљбе.
Наиме, навијачи фудбалске репрезентације БиХ у Брчком синоћ су прославили побједу над Велсом ратним заставама тзв. Армије БиХ и рафалном пуцњавом из аутоматског оружја.
На Инстаграм страници "Нула49" објављен је видео који је узнемирио грађане Брчког.
Уз ратне заставе тзв. Армије БиХ, чује се и рафална пуцњава из аутоматског оружја, што је изазвало и узнемиреност грађана.
Питање које се свакако намеће јесте, да ли ће надлежни реаговати? Има ту и оно које се може поставити у свакој ситуацији у БиХ.... шта би било да су Срби?
Подсјећамо, фудбалери БиХ пласирали су се у финале баража за Свјетско првенство, након што су у Кардифу након бољег извођења пенала савладали домаћи Велс.
Фудбал
БиХ избацила Велс и заказала финале са Италијом
Након регуларних 90 минута и продужетака било је 1:1.
