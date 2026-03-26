Амиџић: Позив начелницима и градоначелницима из опозиције да се одрекну дијела "мрског ПДВ-а и акциза"

Аутор:АТВ
26.03.2026
11:44
Коментари:2
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас у Бањалуци да су локалне заједница на чијем су челу представници опозиционих партија у Републици Српској по основу ПДВ-а и акциза добије више од милијарду КМ у посљедњих шест година.
"Сви сада говоре како треба да ради Влада Републике Српске, а највише лидери и представници опозиционих партија, који при том желе да прећуте онај дио средстава који општине на чијем су челу њихови начелници и градоначелници добијају од ПДВ-а и дијелом од акциза", истакао је Амиџић.
Амиџић је на конференцији за новинаре навео општине на чијем челу нема СНСД-а, а које су по основу ПДВ-а и акциза добила више од милијарду КМ у посљедњих шест година.
"Ове године највећи трансфер по основу индиректних пореза ће имати Бањалука, готово 100 милиона КМ, Бијељина 62 милиона КМ. Зашто се не буне кад добијају ова средства. Не смета када им Министарство финансија Републике Српске сваки мјесец уплати дио средстава по основу ПДВ-а и дијелом од акциза", рекао је Амиџић.
Он је појаснио да Управа за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ дозначи средства Републици Српској и Федерацији БиХ, а Република Српска на бази Закона о буџету ова средства додјељује локалним заједницама.
"Позивам оне који сада објашњавају како може доћи до значајног смањења ПДВ-а да својим страначким колегама који су на власти у овим локалним заједницама кажу да издвоје 30 одсто ових средстава и врате грађанима. Они кажу да је то могуће. Ево ја молим да се у Бањалуци 30 милиона КМ издвоји у посебан фонд и да се подијели сваком незапосленом грађанину и пензионеру", нагласио је Амиџић.
Амиџић је позвао да исто ураде Лопаре, Бијељина, Модрича, Теслић, Шамац и Источна Илиџа.
"Они кажу како Влада Републике Српске треба да повећа издвајања, а када они наплаћују од Владе ПДВ и акцизе на основу путарина онда је у реду. Милијарду КМ су наплатили по овом основу за шест година, а саберите колико ће наплатити у 2026. години", истакао је Амиџић.
Он је позвао начелнике и градоначелнике из опозиционих партија да одрекну дијела "тог мрског ПДВ-а и акциза".
"Зашто они не одвоје дио средстава и не врате. Зато им не треба СНСД-а који не разумије ситуацију. Не могу, али зато политичким лицемјером прозивају /премијера/ Саву Минића", истакао је Амиџић.
Он је упитао зашто ове локалне заједнице не одвоје по 30 процената од онога што добију по основу ПДВ-а и акциза и не врате грађанима на различите начине.
"Републици Српској, као и свакој земљи, у оваквим временима треба стабилност, што подразумијева да се сваком питању приђе са стране струке. Струка каже да у оваквим периодима не треба да се окрекено неизвјесном смањењу цијена већ извјесним мјерама, што подразумијева оно што је Влада Републике Српске чинила на начин да се из вишка средстава по основу убирања пореза дође до повећања плата", рекао је Амиџић.
