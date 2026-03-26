Закували у Сарајеву, Дино одговорио Бакиру: Чиниш кривично дјело!

26.03.2026
10:01
Бакир Изетбеговић чини кривично дјело јер неће да каже "сазнања" која има, а која би могла помоћи да се не деси нешто лоше , рекао је Елмедин Конаковић, министар спољних послова БиХ реагујући на изјаву лидера СДА.
Изетбеговић рекао је синоћ да ће се наредних дана у Бањалуци догодити нешто што ће "затећи члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и министра спољних послова Елмедина Конаковића"
"Ово је доказ да он лично и његова екипа више мрзе тројку, Дениса, Дину, Неку и остале чланове него што воле своју земљу. Ја да имам такве информације да је он у мојој позицији ја бих га назвао и одмах би му рекао да имам такве информације", рекао је Конаковић.
Он је нагласио да Изетбеговић најављује и повратак старе коалиције СДА - ХДЗ - СНСД те да је због тога спреман и на кривично дјело.
"Ми стварно нисмо исти. Никада нећемо бити исти и то су суштинске разлике међу нама", рекао је Конаковић.
Он је казао да он има информације које Бећировић и Конаковић немају и да њих "затичу ствари".
"Имамо илузију да Конаковић и Бећировић контролишу процесе. Нарочито Конаковић зна увјерљиво да глуми да контролира, али њих затичу ствари. Као што ће их затећи, ево ових дана, поново неке ствари које ће се десити у Бањалуци. Нећу рећи које. Не знају шта ће се десити", рекао је.
На инсистирање новинарке да каже о чему се ради Изетбеговић је одбио, али је казао да се те ствари "односе на попуштање међународних фактора према Додику."
"То је, наравно, опасно. Али они и не знају да ће се то десити. Као новинари и ми имамо своје изворе."
