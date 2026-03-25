Бећировић и Конаковић урушавају БиХ

Аутор:Кристина Секерез
25.03.2026
19:21
Коментари:0
Проирански наратив у Сарајеву, правдање пред јеврејском заједницом у САД, сарајевски политичари би да сједе на двије столице.
Таква им је и политика – у зависности шта и ко им у тренутку одговара.
Овај пут је предсједавајући и бошњачки члан Предсједништва БиХ у Вашингтону на представљању Сарајевске Хагаде, у друштву Свена Алкалаја и Елмедина Конаковића, изјавио како су муслимани ти који су Хагаду спасили од нациста и од, како он каже, "великосрпске опсаде".
"Сарајевска Хагада је преживјела инквизицију. Преживјела је нацизам. Хагада је преживјела Други свјетски рат, када су је босански муслимани, ризикујући властите животе, сачували од нациста. Преживјела је великосрпску опсаду Сарајева 90-их година, када су је спасили храбри радници Земаљског музеја БиХ, док је град био под гранатама", рекао је Бећировић.
У истом том музеју о представљању Хагаде нису обавијештени, чак ни формално. Кажу, сазнали су путем медија.
"Не оспоравамо право политичким и вјерским представницима Босне и Херцеговине да независно од Земаљског музеја Босне и Херцеговине, промовишу поједине предмете из наших збирки, као и идеје или значење које они носе са собом, али морамо указати на чињеницу да се ради о врло „необичној“ пракси заобилажења непосредног власника истог", поручили су из Музеја.
Класична сарајевска подвала и лицемјерје, оцјењује Сташа Кошарац.
"Они су фалсификат и у континуитету, ево и у овом случају, оваквим потезима, тиме што нису дали никакве негативне конотације на Иран показују да су ирански људи у БиХ и да покушавају на овакав перфидан сарајевски, манипулативан начин да сада покажу неку другу слику, али фундаменти су оно што добро ми овдје у БиХ знамо", рекао је он.
Бећировић и Конаковић само урушавају БиХ у коју се куну причајући погрдно о Србима по свијету, категоричан је премијер Српске.
"Шта онда очекујете ако мене неко и мој народ назива неким погрдним именом и оде по бијелом свијету да прича да је то тако, да ја с њим сарађујем, да ја осјећам да смо ми дио истог хабитуса у ком треба да живимо, наравно да не могу", поручује Саво Минић.
Покушај ревизије из политичког Сарајева већ је постао смијешан, каже то Жељко Будимир.
"Посебно ако знамо да Холокауст који је доживио јеврејски народ и геноцид који је доживио српски народ у градовима попут Сарајева и генерално на подручју НДХ у коју је спадала читава БиХ и са великим бројем злочина, које су направили припадници тзв. усташке војнице, домобрани и муслиманске милиције и да је то на тај начин ревизија", каже Будимир.
Акција бошњачких званичника имала је за циљ промјену наратива према Сарајеву. Промоцијом Хагаде у Вашингтону хтјели су поправити слику о БиХ на западу због подршке Палестини и Хамасу, те отказивања рабинске конференције.
То је још раније изјавио и амбасадор БиХ у Вашингтону Свен Алкалај. С обзиром на то да жељену подршку конгресмена нису добили, за тај покушај могу да пишу пропало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
18
22
00
21
56
21
52
21
44
Тренутно на програму