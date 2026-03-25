Вулић: Графити на касарни у Пазарићу директан удар на институције и сигурност грађана

Извор:
СРНА
25.03.2026
11:53
Коментари:3
Члан Зједничке комисије за одбрану безбједност у Парламентарној скупштини БиХ Сања Вулић изјавила је да пријетећи графити на објектима касарне у Пазарићу представљају директан удар на институције и сигурност грађана, а д посебно забрињава да се такве поруке појављују на војним објектима.
Вулићева је најоштирије осудила појаву непримјерених и узнемирујућих графита и истакли да војни објекти морају бити симбол реда, професионализма, а не простор за ширење мржње, провокација и подјела.
Од надлежних органа очекује хитну и одлучну реакцију, брзо утврђивање одговорности и санкционисање починилаца у складу са законом.
"Свако одуговлачење или релативизација оваквих инцидената шаље погрешну поруку и додатно подрива повјерење јавности", рекла је Срни Вулићева, која је шеф Клуба посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ поводом графита исписаних на зидовима касарне у Пазарићу са поруком "Смрт Србима, Босна Бошњацима".
Она је нагласила да је вријеме да се јасно повуче линија и да овакви испади неће и не смију бити толерисани.
Вулићева је нагласила да институције морају показати ауторитет и способност да заштите јавни простор, јер би свако другачије поступање значи прећутно одобравање недопустивог понашања.
"Да ли је БиХ дејтонска? Нека сама јавност пресуди", рекла је Вулићева.
