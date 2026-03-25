Вулић: Графити на касарни у Пазарићу директан удар на институције и сигурност грађана

Извор:

СРНА

25.03.2026

11:53

Вулић: Графити на касарни у Пазарићу директан удар на институције и сигурност грађана
Фото: АТВ

Члан Зједничке комисије за одбрану безбједност у Парламентарној скупштини БиХ Сања Вулић изјавила је да пријетећи графити на објектима касарне у Пазарићу представљају директан удар на институције и сигурност грађана, а д посебно забрињава да се такве поруке појављују на војним објектима.

Вулићева је најоштирије осудила појаву непримјерених и узнемирујућих графита и истакли да војни објекти морају бити симбол реда, професионализма, а не простор за ширење мржње, провокација и подјела.

Од надлежних органа очекује хитну и одлучну реакцију, брзо утврђивање одговорности и санкционисање починилаца у складу са законом.

"Свако одуговлачење или релативизација оваквих инцидената шаље погрешну поруку и додатно подрива повјерење јавности", рекла је Срни Вулићева, која је шеф Клуба посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ поводом графита исписаних на зидовима касарне у Пазарићу са поруком "Смрт Србима, Босна Бошњацима".

Она је нагласила да је вријеме да се јасно повуче линија и да овакви испади неће и не смију бити толерисани.

Вулићева је нагласила да институције морају показати ауторитет и способност да заштите јавни простор, јер би свако другачије поступање значи прећутно одобравање недопустивог понашања.

"Да ли је БиХ дејтонска? Нека сама јавност пресуди", рекла је Вулићева.

Прочитајте више

Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

БиХ

Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

2 д

1
Сања Вулић о нападима: Ништа није случајно

БиХ

Сања Вулић о нападима: Ништа није случајно

4 д

1
Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима

БиХ

Отворено писмо Вулићеве и Којића: Амбасаде да се изјасне о исказивању непријатељства према Србима

5 д

0
Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима

БиХ

ОЕБС: Осуда вербалног напада новинара "Хајата" на посланике СНСД-а

6 д

0

Више из рубрике

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

БиХ

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

4 ч

3
Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

БиХ

Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

4 ч

0
Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

БиХ

Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

5 ч

0
Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"

БиХ

Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"

5 ч

2

