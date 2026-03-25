Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

Аутор:АТВ
25.03.2026
10:56
Коментари:3
Бошњачка дипломатија сервирала је у Вашингтону Сарајевску хагаду како би се опрали од подршке "браћи" из Хамаса и Ирана. Све је доживјело дебакл.
Акција бошњачких званичника Дениса Бећировића и Елмедина Конаковића имала је за циљ промјену наратива према Сарајеву. Промоцијом Сарајевске хагаде у Вашингтону хтјели су поправити слику о БиХ на западу због подршке Палестини и Хамасу. То је још раније изјавио амбасадор БиХ у Вашингтону Свен Алкалај.
"Оно што ми покушавамо са стране и што сам у припреми организовао са великим јеврејским групама овдје је обиљежавање Сарајевске хагаде. Планира се негдје 50-60 конгресмена гдје ће се представити сарајевска хагада и свакоме ћемо подијелити мању монографију, што ће бити један снажан подстрек наше дипломатије баш на том пољу. Када смо имали случајеве и отказивање рабинске конференције, затим демонстрација око Палестине, што је искориштено за промовисање Хамасових застава и ту нам се пребацује.. Ми ћемо са овим потезом успјети вратити БиХ у помоћ ових великих јеврејских организација, а самим тим и значајну подршку у конгресу САД", рекао је Алкалај.
Међутим, од најављене посјете није било ништа. Конгресмени су раније упозорени од стране јеврејских медија да не присуствују обиљежавању јер је ријеч о манипулацији. Умјесто великих вијести о значајној подршци на крају само хушкачка изјава Дениса Бећировића да су муслимани хагаду бранили од нациста и Срба.
БиХ
Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!
Очигледно је да су Сарајеву ипак фактурисани бројни антисемитски потези. Од подршке Палестини и Хамасу, до отказивања рабинске конференције. Није ми помогла ни забрана одржавања скупа подршке Ирану.
Међу званицама најзвучнија имена су били Денис Бећировић и Елмедин Конаквоић што уједно и говори о значају скупа.
Једна од акција бошњачког руководства у намјери да се додворе Јеврејима, а сакрију повезаност са Техераном је и забрана одржавања скупа подршке Ирану.
Полиција у Сарајеву је 7. марта забранила јавни скуп подршке убијеној дјеци и цивилима у Ирану. На саму помен Ирана у сваком јавном наступу бурно је реаговао и министар спољних послова Елмедин Конаковић који је говорио о историјском значају Техерана за БиХ, али да су друга времена.
БиХ
Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"
Тако је у врло кратком року покушао да оправда Сарајеву и подршку БиХ резолуцији којом се осуђују ирански напади на земље Залива, и сагласност БиХ да се Ирански корпус исламске револуционарне гарде означи као терористичка организација.
И ово је још један од доказа о посрнулој сарајевској дипломатији. Лобирања, заузимање ставова, као и састанци са бројним званичницима нису за актуелно бошњачко руководство донијели жељене резултате. Нова америчка администрација скинула их је са дневног реда чим је бивши амбасадор Мајкл Марфи спаковао кофере и отпутовао за САД.
Од тог тренутка започињу дипломатски промашаји. Посљедњи, који се тиче Сарајевске хагаде, више је услиједио као изнуђена реакција због дипломатских успјеха српског руководства. Управо након боравка Милорада Додика у Вашингтону и појавила се вијест да се припрема организација оваквог догађаја.
Ипак, сигурно је да ће овај чин имати далеко веће негативне посљедице него што ће Сарајево профитирати. У више наврата су се одрекли природних савезника са Блиског истока, док у западним круговима које циљају нису пожељни.
