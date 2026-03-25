Преминуо легендарни музичар

25.03.2026
10:10
Ђино Паоли, глас који стоји иза пјесама "Il cielo in una stanza" и "Sapore di sale", преминуо је 24. марта у Ђенови. Имао је 91 годину.
Својим сјајним вокалом обликовао је италијанску популану музику.
Рођен је у Монфалконеу 23. септембра 1934. године.
Иза њега су остали супруга Паола Пенцо и дјеца Аманда, Николо и Томазо. Његов најстарији син Ђовани преминуо је прије њега, од срчаног удара у Милану у марту 2025. године.
Паоли се сматра једном од највећих фигура италијанске популарне музике шездесетих и седамдесетих година.
Писао је и изводио пјесме које су постале дио националног памћења, неке од њих су: Il cielo in una stanza, La gatta, Senza fine, Sapore di sale и Quattro amici, међу многим другима.
Музички је сазрео у Ђенови, као дио круга пријатеља који ће дефинисати једну епоху: Луиђи Тенко, Бруно Лауци, Фабрицио Де Андре, Умберто Бинди.
Il Cielo in una Stanza (Небо у соби) објављена је 1960.
Како пишу италијански медији, песму је изворно певала млада Мина која је касније постала најуспјешнија италијанска музичарка – а касније је уврштена у соундтрак Скорсезијевог гангстерског филма "Добри момци" (1990).
Паоли је касније рекао да му је инспирација за песму дошла у борделу с љубичастим стропом у Ђенови, историјској луци у којој је одрастао и преминуо.
