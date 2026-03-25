Британија распоредила ПВО системе "стормер"

25.03.2026
09:03
Британске оружане снаге распоредиле су систем противваздушне одбране "стормер" на Кипру да би ојачале заштиту ваздушног простора на том медитеранском острву, саопштено је из британског Министарства одбране.
Лист "Сајпрус мејл" објавио је да су ракетни системи велике брзине "стормер", опремљени пројектилима земља-ваздух "старстрејк", распоређени након што су британске снаге пресреле 14 дронова у том дијелу Медитерана.
Овај ПВО систем је намијењен за супротстављање брзим, нисколетећим непријатељским пројектилима, укључујући дронове.
Ракета "старстрејк", која лети брзинама већим од 3.700 километара на час и користи систем ласерског навођења, намијењена је за неутралисање ваздушних пријетњи са минималним временом реакције, чак и у условима електронских ометања.
Ово распоређивање дио је јачања британског војног присуства око Кипра које се интензивирало откако је дрон иранске производње раније овог мјесеца погодио базу Акротири.
Британски разарач "ХМС Драгон" стигао је раније у воде код Кипра, а његов командир Јан Грифин изјавио је да је изузетно поносан на брзо распоређивање и спремност посаде.
Брод је опремљен ракетним системом "си вајпер", који може истовремено да прати више ваздушних пријетњи и да пресреће непријатељске пројектиле, укључујући дронове и надзвучне ракете.
