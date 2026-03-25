Logo
Large banner

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

25.03.2026

09:03

Коментари:

0
Британске оружане снаге распоредиле су систем противваздушне одбране "стормер" на Кипру да би ојачале заштиту ваздушног простора на том медитеранском острву, саопштено је из британског Министарства одбране.

Лист "Сајпрус мејл" објавио је да су ракетни системи велике брзине "стормер", опремљени пројектилима земља-ваздух "старстрејк", распоређени након што су британске снаге пресреле 14 дронова у том дијелу Медитерана.

Овај ПВО систем је намијењен за супротстављање брзим, нисколетећим непријатељским пројектилима, укључујући дронове.

Ракета "старстрејк", која лети брзинама већим од 3.700 километара на час и користи систем ласерског навођења, намијењена је за неутралисање ваздушних пријетњи са минималним временом реакције, чак и у условима електронских ометања.

Ово распоређивање дио је јачања британског војног присуства око Кипра које се интензивирало откако је дрон иранске производње раније овог мјесеца погодио базу Акротири.

Британски разарач "ХМС Драгон" стигао је раније у воде код Кипра, а његов командир Јан Грифин изјавио је да је изузетно поносан на брзо распоређивање и спремност посаде.

Брод је опремљен ракетним системом "си вајпер", који може истовремено да прати више ваздушних пријетњи и да пресреће непријатељске пројектиле, укључујући дронове и надзвучне ракете.

Подијели:

Тагови :

protivvazdušna odbrana

Велика Британија

Kipar

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

51

Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

10

22

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner