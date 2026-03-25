Иранци представили своје услове за крај рата: Ево шта траже од Американаца

25.03.2026

07:56

Фото: Tanjug / AP

Према писању "The Wall Street Journal", након што су Сједињене Америчке Државе (САД) понудиле план од 15 тачака за мир с Ираном, Иран је одговорио својим захтјевима који укључују гашење америчких база на Блиском истоку и наплаћивање пролаза кроз Хормушки мореуз.

Техеран тражи затварање свих америчких војних база у региону Залива те одштету за нападе на земљу, извјестио је "Journal".

Хормушки мореуз

Иран такође инсистира на праву да наплаћује таксе бродовима који пролазе кроз Хормушки мореуз, гаранције да се рат неће поново покренути, прекид израелских напада на Хезболах у Либану, укидање свих санкција те задржавање свог балистичког ракетног програма без икаквих преговора о његовом ограничавању, наводи овај медиј.

Један амерички званичник описао је ове захтјеве као „смијешне и нереалне“.

Према писању Аксиоса (Axios), Иран има велико неповјерење према преговорима након што су већ два пута били нападнути у тренутку разговора с администрацијом Доналда Трампа.

Нешто раније израелски Канал 12 објавио је 14 од 15 услова које је америчка страна преко пакистанских посредника упутила Ирану. То укључује:

  • Иран мора демонтирати постојеће нуклеарне капацитете
  • Иран се мора обавезати да никада неће развијати нуклеарно оружје
  • Не смије бити обогаћивања уранијума на територији Ирана.
  • Иран мора предати своје залихе обогаћеног уранијума Међународној агенцији за атомску енергију – ИАЕА.
  • Нуклеарна постројења у Натанзу, Исфахану и Форду морају бити демонтирана.
  • ИАЕА мора добити потпуни приступ иранским нуклеарним објектима
  • Иран мора напустити свој „модел регионалних посредничких снага"
  • Иран мора престати финансирати, усмјеравати и наоружавати своје савезнике/прокси снаге
  • Хормушки мореуз мора остати отворен
  • Ирански ракетни програм мора бити ограничен и по домету и по количини.
  • Иран мора ограничити употребу ракета искључиво на самоодбрану

Заузврат, Иран би имао користи од:

  1. Укидања санкција које је увела међународна заједница
  2. Америчке помоћи за унапређење цивилног нуклеарног програма
  3. Уклањања механизма snapback, који омогућава аутоматско поновно увођење санкција ако Иран не испуни обавезе

