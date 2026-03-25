Иранци представили своје услове за крај рата: Ево шта траже од Американаца

Аутор:АТВ
25.03.2026
07:56
Коментари:0
Према писању "The Wall Street Journal", након што су Сједињене Америчке Државе (САД) понудиле план од 15 тачака за мир с Ираном, Иран је одговорио својим захтјевима који укључују гашење америчких база на Блиском истоку и наплаћивање пролаза кроз Хормушки мореуз.
Техеран тражи затварање свих америчких војних база у региону Залива те одштету за нападе на земљу, извјестио је "Journal".
Иран такође инсистира на праву да наплаћује таксе бродовима који пролазе кроз Хормушки мореуз, гаранције да се рат неће поново покренути, прекид израелских напада на Хезболах у Либану, укидање свих санкција те задржавање свог балистичког ракетног програма без икаквих преговора о његовом ограничавању, наводи овај медиј.
Један амерички званичник описао је ове захтјеве као „смијешне и нереалне“.
Према писању Аксиоса (Axios), Иран има велико неповјерење према преговорима након што су већ два пута били нападнути у тренутку разговора с администрацијом Доналда Трампа.
Нешто раније израелски Канал 12 објавио је 14 од 15 услова које је америчка страна преко пакистанских посредника упутила Ирану. То укључује:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
56
10
55
10
51
10
49
10
22
Тренутно на програму