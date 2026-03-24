Иран почео наплаћивати пролаз кроз Хормушки мореуз, цијена папрена

24.03.2026
Иран је почео наплаћивати пролазак бродовима кроз Хормушки мореуз, једну од кључних свјетских поморских рута за транспорт нафте и гаса.
Дио комерцијалних танкера све чешће пролази кроз иранске територијалне воде такозваним "Техеранским коридором за наплату", гдје иранске снаге прегледавају бродове и у неким случајевима наплаћују пролаз, показује анализа поморских података коју је израдио Lloyd’s List.
- Најмање два брода платила су Ирану за сигуран пролаз, а једна је накнада износила око два милиона долара - наводи се у анализи.
Ријеч је о рути између иранских отока Кешм и Ларак, којом бродови улазе у иранске воде како би избјегли безбједносне ризике у остатку мореуза.
Тим је коридором, према доступним подацима, досад прошло више од 20 већих пловила.
Саобраћај кроз Хормушки мореуз и даље је смањен због сукоба у регији, но посљедњих је дана забиљежен благи опоравак.
У кратком је периоду мореузом прошло најмање 16 бродова.
