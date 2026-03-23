Обрт на Блиском истоку: Трамп разговарао са Иранцима, наредио обуставу напада

Аутор:АТВ
23.03.2026
12:25
Коментари:0
Војни удари на иранску енергетску инфраструктуру одгађају за пет дана због "врло добрих и продуктивних разговора" с Техераном, рекао је Амерички предсједник Доналд Трамп.
Трамп је истакао да су САД и Иран у протекла два дана водили детаљне преговоре о потпуном рјешавању сукоба на Блиском истоку.
"Задовољство ми је извијестити да су Сједињене Америчке Државе и држава Иран током посљедња два дана водили врло добре и продуктивне разговоре у вези са потпуним рјешавањем наших непријатељстава на Блиском истоку", написао је Трамп на мрежи Truth Social.
Даље је појаснио због чега је одлучио обуставити претходно најављене нападе:
"На основу тона и правца ових дубоких, детаљних и конструктивних разговора, који ће се наставити током седмице, дао сам инструкције Министарству рата да одгоди све војне ударе на иранске електране и енергетску инфраструктуру на период од пет дана, под условом да текући састанци буду успјешни", додао је.
Ова петодневна одгода долази након што је Трамп првобитно дао Ирану 48 сати да деблокира Хормушки мореуз, кључни пловни пут за свјетску нафту.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Тренутно на програму