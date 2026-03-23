Бомбашки напад у Земуну: Експлозија разорила фитнес клуб

Аутор:

АТВ

23.03.2026

11:07

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Становнике мирног дијела Земуна рано јутрос узнемирила је снажна експлозија када је, за сада непозната особа, бацила ручну бомбу на просторије познатог фитнес клуба у улици Прегревица.

До инцидента је дошло око 03:30 часова. Према првим информацијама, нападач је активирао експлозивну направу и бацио је директно на објекат, након чега се удаљио у непознатом правцу, пише Телеграф.

Иако је причињена значајна материјална штета, срећом нема повријеђених лица, с обзиром на то да је клуб у том тренутку био затворен и да се нико није налазио у непосредној близини.

Материјална штета

Од силине детонације на објекту су попуцала готово сва стакла, а унутрашњост клуба је дјелимично оштећена. Гелери су захватили и неколико аутомобила који су били паркирани испред самог улаза, остављајући видна оштећења на лимарији и стаклима возила.

- Пукла је јако, као да је ратно стање. Срећа је што у то доба нема никога на улици, иначе је Прегревица прометна јер људи овдје шетају и тренирају- наводи један од станара околних зграда.

Полицијски увиђај у току

Полиција је убрзо након експлозије блокирала овај дио Земуна. Увиђај је трајао сатима, а прикупљени су докази и снимци са сигурносних камера околних објеката како би се идентификовао починитељ.

Мотив напада за сада није познат, а истрага је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

