Бомбашки напад у Земуну: Експлозија разорила фитнес клуб

Аутор:АТВ
23.03.2026
11:07
Коментари:0
Становнике мирног дијела Земуна рано јутрос узнемирила је снажна експлозија када је, за сада непозната особа, бацила ручну бомбу на просторије познатог фитнес клуба у улици Прегревица.
До инцидента је дошло око 03:30 часова. Према првим информацијама, нападач је активирао експлозивну направу и бацио је директно на објекат, након чега се удаљио у непознатом правцу, пише Телеграф.
Иако је причињена значајна материјална штета, срећом нема повријеђених лица, с обзиром на то да је клуб у том тренутку био затворен и да се нико није налазио у непосредној близини.
Од силине детонације на објекту су попуцала готово сва стакла, а унутрашњост клуба је дјелимично оштећена. Гелери су захватили и неколико аутомобила који су били паркирани испред самог улаза, остављајући видна оштећења на лимарији и стаклима возила.
- Пукла је јако, као да је ратно стање. Срећа је што у то доба нема никога на улици, иначе је Прегревица прометна јер људи овдје шетају и тренирају- наводи један од станара околних зграда.
Полиција је убрзо након експлозије блокирала овај дио Земуна. Увиђај је трајао сатима, а прикупљени су докази и снимци са сигурносних камера околних објеката како би се идентификовао починитељ.
Мотив напада за сада није познат, а истрага је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч1
Најновије
Најчитаније
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Тренутно на програму