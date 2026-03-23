Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

23.03.2026
10:35
Пилот и копилот канадског авиона који се сударио са ватрогасним возилом на аеродрому “Ла Гвардија” у Њујорку подлегли су повредама, јавила је мрежа Ен-Би-Си.
Раније је јављено да су четири особе повријеђене у судару авиона компаније “Ер Канада и ватрогасног возила приликом слијетања на аеродром “Ла Гвардија” у Њујорку, након чега је аеродром затворен.
Десетине других повријеђене су у овом инциденту.
На основу прелиминарног списка путника, који треба да буде потврђен, авион “Ер Канаде” “ЦРЈ-900” превозио је 72 путника и четири члана посаде из Монтреала.
Авион је ударио у ватрогасно возило брзином од око 40 километара на час.
