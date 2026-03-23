Авион са 100 путника ударио у возило, прве слике са мјеста несреће леде крв

23.03.2026

08:27

Фото: Printscreen/X

Авион компаније Ер Канада (АЦ.ТО) сударио се са аеродромским возилом приликом слијетања на аеродром Ла Гвардија у Њујорку, објављено је данас на веб-сајту за праћење летова FlightRadar24.

Америчка Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) издала је забрану кретања свим авионима на овом аеродрому до 06.30 по средњеевропском времену, преноси Ројтерс.

У саопштењу ФАА се наводи да је забрана кретања авионима резултат ванредне ситуације, а у посебном обавјештењу упућеном пилотима, ФАА је саопштила да би аеродром могао бити затворен до 19 часова по средњеевропском времену.

Непотврђени снимци објављени на друштвеним мрежама показују оштећења на носу авиона, али Ројтерс није могао одмах да потврди аутентичност снимка. Ер Канада, ФАА и ватрогасна служба Њујорка нису одмах одговорили на захтјев за коментар.

Према незваничним информацијама, сто путника је било у авиону и њихово стање се процјењује.

