Авион са 100 путника ударио у возило, прве слике са мјеста несреће леде крв

23.03.2026
08:27
Коментари:0
Авион компаније Ер Канада (АЦ.ТО) сударио се са аеродромским возилом приликом слијетања на аеродром Ла Гвардија у Њујорку, објављено је данас на веб-сајту за праћење летова FlightRadar24.
Америчка Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) издала је забрану кретања свим авионима на овом аеродрому до 06.30 по средњеевропском времену, преноси Ројтерс.
🔥🚨BREAKING: A plane collided with a firetruck on runway 04 while landing at LGA LaGuardia New York Airport, emergency responders are currently on the scene. — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 23, 2026
У саопштењу ФАА се наводи да је забрана кретања авионима резултат ванредне ситуације, а у посебном обавјештењу упућеном пилотима, ФАА је саопштила да би аеродром могао бити затворен до 19 часова по средњеевропском времену.
Непотврђени снимци објављени на друштвеним мрежама показују оштећења на носу авиона, али Ројтерс није могао одмах да потврди аутентичност снимка. Ер Канада, ФАА и ватрогасна служба Њујорка нису одмах одговорили на захтјев за коментар.
BREAKING: Multiple fatalities and injuries after plane collide with fire truck at LaGuardia Airport in New York City. - Citizen— Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026
Према незваничним информацијама, сто путника је било у авиону и њихово стање се процјењује.
