Дигитални лов на регруте: Нова стратегија мобилизације у Украјини

Аутор:АТВ
23.03.2026
08:25
Коментари:0
Министру одбране Украјине Михаилу Фјодорову постављен је задатак да појача дигиталну мобилизацију, изјавио је у интервјуу за ТАСС бивши премијер Украјине Николај Азаров, који је на тој функцији био од 2010. до 2014. године.
"Доласком новог младог министра одбране Фјодорова, који је по струци експерт за дигиталне технологије и електронику, постављен је задатак да се, имајући у виду распрострањивање дигиталних података, што је више могуће 'обухвати' цјелокупно мушко становништво Украјине", истакао је.
Бивши украјински премијер је навео да Министарство одбране Украјине развија лукаве начине "хватања" мушкараца регрутног узраста ради њиховог упућивања у војне одсјеке, а одатле на фронт.
"Он се тиме бави, јер је код нас сада заиста много тога дигитализовано – плаћања, картице, телефони, комуникација. Заједно са сарадницима осмишљава праве замке – као што се риба хвата мамцем, тако и он", објаснио је Азаров.
Како је напоменуо, постављају се привлачни огласи који треба да намаме мушкарце, обећавају им добар посао, плату и разне бонусе, али они морају да оставе своје податке.
Ти подаци се затим одмах прослијеђују надлежном војном одсјеку, који затим шаље екипу да пронађе тог човјека и упути га на фронт.
"У сваком случају, то даје резултате", додао је Азаров.
Скренуо је пажњу на то да око 90 одсто мобилисаних у Оружаним снагама Украјине обезбјеђује такозвана "бусификација", када службеници војних одсјека хватају мушкарце на улици и убацују их у комбије.
"Бусификација је у пуном јеку, и војску попуњавају отприлике по плану од око 30 хиљада мјесечно... Чак 90 одсто мобилисаних долази управо захваљујући таквом немилосрдном начину мобилизације – хватају све редом", нагласио је бивши украјински премијер.
Додао да се, упркос протестима грађана и појединих политичара, од оваквог начина попуне војске не одустаје.
Од фебруара 2022. године у Украјини је проглашена и више пута продужавана општа мобилизација. Власти настоје да спријече мушкарце регрутног узраста да избјегну војну обавезу.
На украјинским друштвеним мрежама редовно се објављују снимци присилне мобилизације и сукоба грађана са службеницима војних одсјека у разним градовима.
Због критичног недостатка људства, појачане су рације на јавним мјестима, док мушкарци настоје да на разне начине напусте земљу, често ризикујући живот. Све су чешћи и отворени сукоби грађана са службеницима.
У јавности се појавио термин "бусификација", а сами службеници војних одсјека добили су надимак "ловци на људе", пише РТ Балкан.
