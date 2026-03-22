Песков: Европа у тешкој ситуацији, али одбија дијалог са Русијом

22.03.2026

13:22

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Фото: Танјуг/АП

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да се Европа суочава са тешком ситуацијом, али одбија дијалог са Русијом и радије продужава сукоб у Украјини без средстава за његово финансирање.

"Европа је растргнута контрадикцијама. Она је у тешкој ситуацији, а и даље не жели да разговара са нама. Европа и даље жели наставак рата у Украјини, а не зна како да га плати", рекао је Песков.

Он додао да Русија не говори о европским земљама непристојним језиком и подсјетио на опаску бившег британског премијера Винстона Черчила да је дипломатија "способност да се некоме каже да иде дођавола на такав начин да се обрадује путовању".

Дмитриј Песков

