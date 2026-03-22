Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Извор:

Феникс магазин

22.03.2026

13:14

Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Ко убудуће буде користио Швајцарску само за пропутовање (транзит), то ће морати додатно платити.

Парламент је поставио темеље за нови закон, а највише су погођени годишњи одмори и туристи на путу према Италији.

Политичка одлука: 173 гласа “за”

Швајцарски парламент је са 173 гласа “за” и само 13 “против” у Националном савјету изгласао увођење нове транзитне таксе.

Свако ко убудуће само прође Швајцарску од границе до границе, без заустављања у земљи, мораће платити додатну накнаду. Ова такса требала би износити око 21 франак (приближно 23 евра) по проласку.

Будући да је и други дом парламента (Савјет држава) већ дао сагласност, сада постоји јасна политичка већина у оба дома за ову мјеру.

За милионе туриста који сваке године путују из Њемачке према Италији преко тунела Gothard, то значи конкретне додатне трошкове. Сама вињета више неће бити довољна – кључно ће бити колико дуго остајете у земљи и која је сврха вашег путовања.

Свако ко ујутро пређе границу, а навече изађе на другој страни, могао би аутоматски бити позван на благајну.

Главне руте на удару

Ова одлука погађа најважније транзитне правце које користе путници из јужне Њемачке:

Gothard: према језеру Гарда и Ломбардији.

Сан Бернардино: према језеру Комо.

Симплон: према Пијемонту и Лигурији.

Велики св. Бернард: према долини Аоста.

Подручје Женеве: према Азурној обали и Прованси.

Зашто баш сада?

Оптерећење алпских рута транзитним прометом годинама је горућа тема. Чак 90 одсто свих дана са застојима догађа се у периоду између Васкрса и октобра – управо у мјесецима када туристи са сјевера Европе хрле према Средоземљу.

Око једне трећине укупног промета преко Алпа чине чисти транзити: путници који не остављају новац у Швајцарској, али оптерећују инфраструктуру и узрокују гужве у уским алпским долинама. Посебно је упечатљиво да 87 одсто вожњи отпада на слободно вријеме и годишње одморе. Дакле, систем до граница не доводе камиони или локални путници, већ искључиво туристи.

Кантон Ури, смјештен директно на коридору Gothard, највише испашта. Километарске колоне, бука и издувни гасови терет су који сносе мјештани, а од којег немају никакве користи. Нова такса требала би натјерати дио путника да промијене вријеме путовања или руту.

Како ће систем функционисати?

Технички се планира увођење дигиталног надзора на границама:

Временски оквир: Ако аутомобил напусти Швајцарску унутар одређеног времена (спомиње се 12 сати) без доказа о боравку (нпр. ноћење), аутоматски се наплаћује такса.

Флексибилне цијене (Peak Pricing): Свако ко путује у вријеме највећих гужви (нпр. петак навече прије празника) могао би платити више од онога ко путује изван шпице. Циљ је мотивисати људе да избјегавају сате највећих застоја.

Шта слиједи?

Иако је парламент донио одлуку, спровођење ће потрајати. Министар промета Алберт Рости добио је налог да изради детаљан нацрт који ће дефинисати:

Шта се тачно сматра “проласком”, а шта “боравком”? Како ускладити овај намет с билатералним споразумима између Швајцарске и ЕУ? Како осигурати техничко спровођење на свим прелазима?

Ако овај закон буде захтијевао промјену Устава, коначну ће ријеч имати швајцарски народ на обавезном референдуму. До тада, правила остају иста, али се возачима савјетује опрез при планирању љетовања за 2026. годину, наводи “Fenix-Magazin”.

Швајцарска

autoput

