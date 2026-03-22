Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама

СРНА

22.03.2026

12:13

Фото: Unsplash

Британски министар за стамбена питања Стив Рид изјавио је да не постоји процјена која подржава тврдње да Иран планира да нападне Европу балистичким ракетама или да има капацитет да то учини.

Израелске одбрамбене снаге објавиле су на друштвеним мрежама да Иран има ракете које могу да досегну Лондон, Париз или Берлин.

- Не постоји процјена која би поткријепила оно што се говори. Нисам упознат ни са каквом процјеном да уопште покушавају да гађају Европу, а камоли да би могли ако би покушали - рекао је Рид Би-Би-Сију.

Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Европа више није безбједна: Иран је лансирао ракету за коју се мислило да је немају

Он је касније изјавио "Скај њузу" да је амерички предсједник Доналд Трамп говорио у своје име када је пријетио да ће уништити иранске електране ако Техеран не отвори Ормуски мореуз у року од 48 часова.

- Нећемо бити увучени у рат, али ћемо заштитити своје интересе у регији. Сарађиваћемо са савезницима на деескалацији ситуације - додао је Рид.

нуклеарна подморница

Свијет

Стигла британска нуклеарна подморница: Наоружана моћним ракетама спремна да зада ударац Ирану

