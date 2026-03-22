Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама

Извор:
СРНА
22.03.2026
12:13
Британски министар за стамбена питања Стив Рид изјавио је да не постоји процјена која подржава тврдње да Иран планира да нападне Европу балистичким ракетама или да има капацитет да то учини.
Израелске одбрамбене снаге објавиле су на друштвеним мрежама да Иран има ракете које могу да досегну Лондон, Париз или Берлин.
- Не постоји процјена која би поткријепила оно што се говори. Нисам упознат ни са каквом процјеном да уопште покушавају да гађају Европу, а камоли да би могли ако би покушали - рекао је Рид Би-Би-Сију.
Он је касније изјавио "Скај њузу" да је амерички предсједник Доналд Трамп говорио у своје име када је пријетио да ће уништити иранске електране ако Техеран не отвори Ормуски мореуз у року од 48 часова.
- Нећемо бити увучени у рат, али ћемо заштитити своје интересе у регији. Сарађиваћемо са савезницима на деескалацији ситуације - додао је Рид.
