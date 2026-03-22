Нови потпуни колапс: У мраку остало 10 милиона људи

Аутор:АТВ
22.03.2026
Цијела Куба синоћ је поново остала без струје, што представља други потпуни колапс електроенергетског система у мање од седам дана, оставивши у мраку више од 10 милиона људи. Кубанско министарство енергетике потврдило је да је дошло до потпуног искључења националног система и да су покренути протоколи за његову обнову, преноси CNN.
Колапс се догодио док се острво још опорављало од претходног прекида снабдијевања у понедјељак, првог откако су Сједињене Америчке Државе раније ове године почеле блокирати испоруке горива из Венецуеле. Непосредно прије суботњег нестанка струје, државна електропривреда упозорила је да се у вечерњим сатима, током вршне потрошње, очекује мањак од 1704 мегавата.
Амерички предсједник Доналд Трамп посљедњих седмица често говори о Куби, предвиђајући скори колапс тамошње комунистичке власти. У понедјељак се јавно запитао да ли ће имати „част да преузме“ острво.
„Знате, цијели живот слушам о Сједињеним Државама и Куби – када ће Сједињене Државе имати част да преузму Кубу? То је велика част“, рекао је Трамп у Бијелој кући. „Преузети Кубу на неки начин, да, преузети је – мислим, било да је ослободим или преузмем, мислим да с њом могу радити шта год желим.“
Предсједник је одбио да одговори на питање да ли би операција „преузимања“ Кубе укључивала исту врсту силе као америчко хапшење венецуеланског предсједника Николаса Мадура у јануару.
Кубански предсједник Мигел Дијас-Канел јуче је, у обраћању међународним активистима који достављају хуманитарну помоћ на острво, изјавио да његова влада признаје како „може доћи до напада на Кубу“ и да се у складу с тим припрема.
Прошле седмице Дијас-Канел је у обраћању нацији потврдио да Куба води разговоре с америчким званичницима о укидању ембарга на гориво. Кубанска влада је у међувремену нагласила да не намјерава преговарати о свом политичком систему.
Куба је под строгим америчким економским ембаргом откако су револуционари предвођени Фиделом Кастром 1959. године срушили режим Фулгенсија Батисте. Земља је и раније пролазила кроз тешке економске кризе, попут такозваног „Посебног периода“ након распада Совјетског Савеза 1991. године, када је пресушио главни извор спољне помоћи комунистичкој власти.
Ова посљедња криза једнако је озбиљна. Недостатак горива из Мексика и Венецуеле готово је зауставио туризам на острву, пореметио образовни систем, смањио обим услуга у болницама и онемогућио пољопривреднике да своје производе пласирају на тржиште.
(Индекс)
