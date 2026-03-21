Једна од највећих авиокомпанија отказује дио својих летова

21.03.2026
21:17
Унитед Аирлинес, једна од највећих америчких авиокомпанија, објавила је да ће због раста цијена горива отказати пет одсто летова планираних за ову годину.
"Када би цијене остале на овом нивоу, годишњи трошкови само за гориво били би једанаест милијарди долара већи", саопштио је директор компанијеScott Kirby у поруци запосленима.
Нагласио је да њихови планови полазе од претпоставке да би цијена нафте могла порасти на 175 долара по барелу, те да се неће спустити испод 100 долара све до краја 2027. године, преноси Реутерс.
Кирбy је додао да авиокомпанија тренутно планира да на јесен врати пуни распоред летова.
Свијет
САС отказује 110 летова због цијена горива
Ово је посљедња у низу објава свјетских авиопревозника који ограничавају број летова због раста цијена горива узрокованог ратом на Блиском истоку, преноси Банкар.ме.
Air France-KLM је 12. марта саопштио да ће повећати цијене дуголинијских летова, док је скандинавски САС пет дана касније најавио отказивање хиљаду летова у априлу.
