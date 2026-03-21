Преминуо Роберт Милер

Преминуо Роберт Милер
Фото: Tanjug/AP Photo/J. Scott Applewhite

Како јављају страни медији, Роберт Милер, бивши специјални савјетник у Министарству правде који је претходно служио као директор ФБИ-ја, је преминуо. Имало је 81 годину.

Милер је служио као специјални саветник који је спровео истрагу о руском мијешању у изборе 2016. године.

Трамп је одувијек тврдио да је истрага била политички "лов на вјештице".

У ФБИ-ју, Милер је готово одмах започео реформу мисије бироа како би одговорио на потребе спровођења закона у 21. вијеку, започевши свој дванаестогодишњи мандат само недјељу дана прије напада 11. септембра и служећи под предсједницима из обе политичке партије. На ту функцију га је номиновао републикански предсједник Џорџ В. Буш, пише АП.

Овај катаклизмични догађај је у тренутку промијенио главни приоритет бироа - са рјешавања домаћег криминала на спречавање тероризма. Та промјена је пред Милера и остатак савезне владе поставила готово немогуће тежак стандард: спречавање 99 од 100 терористичких завјера једноставно није било довољно добро.

Као директор са другим најдужим стажом у историји ФБИ-ја, одмах иза Џ. Едгара Хувера, Милер је ту функцију обављао до 2013. године, након што је прихватио молбу демократског предсједника Барака Обаме да остане на дужности чак и након што му је десетогодишњи мандат истекао.

Истрага због које је Трампу "драго што је мртав"

Послије неколико година проведених у приватној пракси, замјеник државног тужиоца Род Розенстајн затражио је од Милера да се врати у јавну службу као специјални савјетник у истрази о везама Трампа и Русије.

Његов тим је провео скоро двије године спроводећи једну од најзначајнијих, али и најконтроверзнијих истрага у историји Министарства правде. Током истраге није држао конференције за новинаре нити се појављивао у јавности, остајући повучен упркос нападима Трампа и његових присталица, чиме је створио ауру мистерије око свог рада.

