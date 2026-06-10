Потврђен случај менингитиса у основној школи у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Основној школи Лукавац Град потврђен је случај менингитиса, због чега су надлежни подузели превентивне мјере како би заштитили ученике и особље школе.
Након што су пристигли резултати налаза, родитељи су путем школске комуникацијске групе обавијештени да је потврђен менингитис, али да није ријеч о менингококном облику болести, због чега нису потребне посебне епидемиолошке мјере.
Током дана ученици су превентивно пуштени кућама док се чекала званична потврда налаза и препоруке здравствених институција. Истовремено је у школским просторијама обављена ванредна дезинфекција, док је за наредни дан планирана додатна превентивна дезинфекција објекта.
Регион
Усмрћене 62 свиње због афричке куге
Даљње активности проводе се у координацији с Хигијенско-епидемиолошком службом и Заводом за јавно здравство, који прате ситуацију и дају препоруке за поступање.
С обзиром на то да није потврђен менингококни менингитис, за сада нема потребе за увођењем додатних заштитних мјера.
Наука и технологија
Руски љекари створили иновативну методу лијечења простате која смањује ризик од компликација
Из Хигијенско-епидемиолошке службе очекује се званично саопштење у којем ће јавности бити појашњене врсте менингитиса, као и препоруке за поступање у сличним ситуацијама.
Родитељи ће, како је наведено, бити благовремено информисани о свим евентуалним новим мјерама и препорукама надлежних здравствених служби.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
БиХ
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
20
30
20
14
20
09
20
06
19
47
Тренутно на програму