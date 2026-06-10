Logo

Потврђен случај менингитиса у основној школи у БиХ

Аутор:

АТВ
10.06.2026 18:40

Коментари:

0
Потврђен случај менингитиса у основној школи у БиХ
Фото: АТВ

У Основној школи Лукавац Град потврђен је случај менингитиса, због чега су надлежни подузели превентивне мјере како би заштитили ученике и особље школе.

Након што су пристигли резултати налаза, родитељи су путем школске комуникацијске групе обавијештени да је потврђен менингитис, али да није ријеч о менингококном облику болести, због чега нису потребне посебне епидемиолошке мјере.

Током дана ученици су превентивно пуштени кућама док се чекала званична потврда налаза и препоруке здравствених институција. Истовремено је у школским просторијама обављена ванредна дезинфекција, док је за наредни дан планирана додатна превентивна дезинфекција објекта.

64ad9d2047ff9 africka kuga svinja

Регион

Усмрћене 62 свиње због афричке куге

Даљње активности проводе се у координацији с Хигијенско-епидемиолошком службом и Заводом за јавно здравство, који прате ситуацију и дају препоруке за поступање.

С обзиром на то да није потврђен менингококни менингитис, за сада нема потребе за увођењем додатних заштитних мјера.

илу-вакцина-22012026

Наука и технологија

Руски љекари створили иновативну методу лијечења простате која смањује ризик од компликација

Из Хигијенско-епидемиолошке службе очекује се званично саопштење у којем ће јавности бити појашњене врсте менингитиса, као и препоруке за поступање у сличним ситуацијама.

Родитељи ће, како је наведено, бити благовремено информисани о свим евентуалним новим мјерама и препорукама надлежних здравствених служби.

(Тузлаливе)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Менингитис

основна школа

Лукавац

Коментари (0)

Прочитајте више

У Kраљеву сахрањен војник Милован Јовановић који је страдао у Либану

Србија

У Kраљеву сахрањен војник Милован Јовановић који је страдао у Либану

2 ч

0
Здравствени радник дезинфикује кола хитне помоћи у центру за лијечење Монгбвалу која су превозила пацијента за кога се сумња да је оболио од еболе у ​​Монгбвалуу, Конго, у петак, 5. јуна 2026.

Свијет

Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

2 ч

0
Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Лакше су у ЕУ улазили илегални мигранти, него наши грађани који легално прелазе границу

2 ч

0
Вакцина

Наука и технологија

Руски љекари створили иновативну методу лијечења простате која смањује ризик од компликација

2 ч

0

Више из рубрике

Петровдански турнир у малом фудбалу почиње 1. јула у Козарској Дубици

Друштво

Петровдански турнир у малом фудбалу почиње 1. јула у Козарској Дубици

1 ч

0
предсједник СНСД-а

Друштво

Додик: За свако мјесто у Српској постоји стратегија развоја

2 ч

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду

Друштво

ХЕ Вишеград: Годишњи ремонт почиње 1. јула

3 ч

0
Смеће велики проблем: У ХЕ на Дрини примијенили одбрамбену стратегију

Друштво

Смеће велики проблем: У ХЕ на Дрини примијенили одбрамбену стратегију

4 ч

0

  • Најновије

20

30

Драма код Бањалуке: Рањен дјечак!

20

14

Путин оптужио Запад: "Противници Русије изводе терористичке нападе на дјецу"

20

09

Србија сазнала ривале на Свјетском првенству!

20

06

Медицинска сестра тврдила да је вакцинисала Тонија Цетинског: „Сама сам себи уништила живот“

19

47

Напетост пред отварање СП-а: Војска на улицама, активиран је план Кукулкан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима