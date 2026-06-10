ХЕ Вишеград: Годишњи ремонт почиње 1. јула

Аутор:АТВ
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Годишњи ремонт у ХЕ Вишеград почиње 1. јула трајаће до краја септембра.
Како наводе из овог предузећа, радове ће изводи техничко особље ХЕ Вишеград.
Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград рекао је и да даље постоје проблеми са преносном мрежом.
"Што се тиче стандардних проблема и даље их имамо са преносном мрежом и свим другим факторима који се не рјешавају. Такве ствари превазилазимо захваљујући искуству и спремности нашег командног особља које управља електраном и захваљујући диспечерима у нашем матичном предузећу. Када дође до ванредних ситуација онда слиједи усаглашавање и проналажење оптималног стања. И даље изражавам наду и увјерење да ће се у скорије вријеме ријешити проблем пренапона у мрежи јер то не погађа само ХЕ Вишеград него цијели електро-енергетски систем и што је најважније у неким моментима онемогућава пласирање произведене електричне енергије ка потрошачима или ка извозу. Дешавају се моменти да имамо могућност да производимо електричну енергију али због стања у мрежи, односно тих пренапона нисмо у могућности да ту енергију пласирамо до крајњих потрошача- рекао је он и додао:
"И даље ћемо наставити са праћењем свих параметара током рада ХЕ, како би предуприједили потенцијалне проблеме, што је и стални задатак свих нас на ХЕ. Прошли мјесец смо имали значајне активности на обнављању одређене опреме, а свакако у наредном периоду нас чекају и неки већи захвати на опреми. У први план морамо ставити набавку и замјене генераторских прекидача", закључио је на Дарко Андрић.
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