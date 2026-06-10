Игуман манастира Тумане објаснио зашто нас "очима не могу гледати" они којима смо помогли

Аутор:АТВ
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Помагати људима велики је благослов, зато што си ти онај који пружа, а не онај који тражи помоћ, ријечи су игумана манастира Тумане, Димитрија Плећевића, који је био гост подкаста "Здраво са Иваном" и том приликом одговорио на постављено питање зашто, након што некоме помогнемо, доживимо незахвалност и презир.
Питање је било да ли ми, оне којима смо помогли, подсјећамо на то, те се желе удаљити од нас, или је у питању само незахвалност. Речи игумана су јасне да особа која послије учињене помоћи показује незахвалност, није била захвална ни док је тражила помоћ.
- Разлог је једноставан – људи су себични и самодовољни, и он види само своју потребу и рјешење своје потребе, а тебе као личност ни не види. И он теби није био захвалан ни у моменту када си му помогао, а посебно у наредном моменту, јер ћеш га ти увијек подсјећати на његову себичност и на његову самодовољност. Али и то је врло корисно и за нас спасоносно, и треба да благодаримо Богу што смо управо били у прилици да помогнемо, а не да тражимо помоћ. И пресликајте то колико ми вријеђамо Бога својим понашањем, који нам непрестано себе даје, који непрестано улаже у однос заједнице са нама, себе даје, а ми на то како одговарамо: "Ту си кад нам требаш, кад ми имамо потребу, а то што ти имаш потребу за нама, за заједницом са нама, ти си Бог који има обавезу према нама...", јер смо ми себе ставили на мјесто сопственог идола. Зато човјек и пада, објаснио је игуман у подкасту "Здраво са Иваном".
Током разговора наметнуло се и питање да ли ће човјек погрешити ако некада одбије да учини услугу, јер многи људи злоупотребљавају нечије ресурсе, вријеме, доброту, те је игуман био врло јасан.
- Све има своје границе. У реду је помоћи, али та помоћ не може да постане злоупотреба од онога који тражи, јасан је игуман.
Како се налазимо у периоду Апостолског или Петровског поста, позив је увијек да запитамо себе какви смо, како поступамо према ближњима и људима који су нам помогли, да ли се сјећамо оних који су нам пружили руку у тешким моментима. Не треба окретати главу од оних који траже помоћ, али треба сачувати свој мир и своје срце, порука је духовних отаца.
(Телеграф)
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