Аутор:АТВ
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У хуманитарној акцији која је путем "GoFundMе" покренута за троје малишана који су остали иза свештеника Ненада Митрића и попадије Недељке, а који су страдали у саобраћајној несрећи 2. априла, прикупљено је 568.000 КМ.
Ову информацију објавили су свештеник Бојан Бановић и попадија Љубинка Бановић наводећи да је акција завршена.
"Захваљујући свима вама, путем "GoFundMe" платформе прикупљено је укупно 345.337 долара. "GoFundMe"
накнаде за обраду и трансакције износиле су 11.282,47 долара, тако да је породици било на располагању 334.054,53 долара. Ради потпуне транспарентности, отворен је посебан банковни рачун искључиво за ове донације. Поред тога, анонимни донатори су приложили још 2.000 долара, који су придодати средствима прикупљеним путем 'ГоФундМе' акције. Тако је укупан износ упућен породици Митрић био 336.056,19 долара", навели су они.
Како су додали, у петак, 5. јуна, извршен је међународни банковни трансфер, а том приликом су са свештеником Бојаном као свједоци били Роберт Божидар Благојевић, потпредсједник Црквене општине Свете Петке у Нешвилу, и Џејсон Хед, члан Црквеног одбора и начелник полиције у Спрингфилду, Тенеси.
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"Поред наведених износа, трошак међународног банковног трансфера у износу од 50 долара платио сам лично, како би комплетан износ намењен породици био прослеђен без додатних одбитака од прикупљених донација", додао је у објави свештеник Бојан.
Три дана након уплате, односно 8. јуна, стриц малишана потврдио је да су средства успјешно примљена.
"Том приликом је изразио дубоку захвалност и најавио да ће ускоро послати видео-поруку у име деце и целе породице, како би се захвалили свима који су им помогли и били уз њих у овим тешким тренуцима", наводи свештеник Бојан.
Према његовим ријечима, ова акција је постала снажно свједочанство љубави, саосјећања и доброте људи из свих крајева свијета.
"Појединци, породице, црквене заједнице, организације и пријатељи, од којих многи никада нису лично упознали породицу Митрић, ујединили су се у несебичном чину милосрђа и солидарности. Породица Митрић ће заувек памтити љубав и подршку коју сте им указали", стоји у објави.
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Свештеник и попадија Бановић захвалили су се свима који су учествовали у акцији прикупљања новца.
Раније су медији објавили и вијест да ће сваком од троје дјеце бити поклоњен и стан.
Тако су станове дјеци обећали Миланко Балешевић из Дервенте, Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, Милорад Додик, предсједник СНСД-а, и Недељко Елек, предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина".
Свештеник Ненад Митрић и његова супруга Недељка из Дервенте погинули су 2. априла у стравичном удесу у којем су повријеђена њихова дјеца, која су превезена у Хрватску на лијечење.
Како је тада саопштено из Полицијске управе Добој, несрећа се десила на магистралном путу на подручју општине Брод око 20.05.
"Учествовао је путнички аутомобил марке Опел којим је управљало лице иницијала Н.М., са којим се у возилу налазило лице иницијала Н.М. и три малољетна лица, сви из Дервенте, и теретно возило марке Мерцедес којим је управљало лице иницијала Ж.Р. из Брода", наводе из полиције.
"Освануо је тужан и тежак дан. Опраштамо се од изузетног свештеника, драгог пријатеља и госта наше парохије протонамјесника Ненада Митрића и његове супруге попадије Неде", тим ријечима од страдалих супружника опростили су се из Осињске парохије.
Ријечи опроста су стигле из Српске православне цркве – Епархија Канадска.
"Молимо вас да у својим молитвама поменете душе слугу Божијих, свештеника Ненада и попадије Недељке, који су трагично изгубили живот у саобраћајној несрећи. Помолимо се и за њихову дјецу који се тренутно налазе у болници, да им Господ подари снагу и исцјељење", навели су они.
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