Пронађен мртав припадник Граничне полиције БиХ

Аутор:АТВ
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Запосленик Граничне полиције БиХ из Крешева, чије је нестанак пријављен у понедјељак, 8. јуна, око 23 сата, пронађен је мртав јуче око 13:40 сати на ужем локалитету Турањ у општини Крешево.
ИЗ МУП-а СБК навели су како је његов нестанак у понедјељак у Полицијску станицу Крешево пријавила Т. Л, рођена 1986. године, настањена у Крешеву, наводећи да се њен супруг М. Б, рођен 1987. године, настањен у Крешеву, по занимању запосленик ГП БиХ, удаљио од куће тог дана у 19 сати у непознатом правцу.
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Према пријави, са собом је однио службено наоружање и од тог момента се није јављао на мобилни телефон.
Након запримљене пријаве, покренута је интензивна потрага за наведеном особом на подручју општине Крешево, у коју су били укључени полицијски службеници Министарства унутрашњих послова СБК Травник – припадници ЈСП-а и СКП-а МУП-а, као и полицијски службеници ПС Крешево, службе цивилне заштите Општине Крешево те припадници ЛД ‘Тетријеб’ Крешево.
“У уторак, 9. јуна, око 13:40 сати, на ужем локалитету Турањ у општини Крешево, уз помоћ службеника ОБА БиХ, особа М. Б. из Крешева успјешно је лоцирана, док је од стране наведених учесника потраге наведена особа пронађена. Истог дана у 14:30 сати дежурни мртвозорник ДЗ Крешево констатовао је смрт особе М.Б”, саопштили су из кантоналног МУП-а.
Увиђајне мјере и радње, као и друге радње првог подухвата, проводе полицијски службеници ОКП ПУ Кисељак, под надзором дежурног тужиоца КТ Травник, који их је за то овластио.
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О свим даљим мјерама и радњама које предузму полицијски службеници МУП-а СБК, као и друге агенције за провођење закона и партнерске организације поводом наведеног догађаја, јавност ће бити благовремено обавијештена, наводи се у саопштењу.
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