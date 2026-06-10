Суд одлучио: Суђење Кецмановићима отворено за јавност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Виши суд у Београду одлучио је данас да отвори за јавност излагање завршних ријечи на суђењу Миљани и Владимиру Кецмановић, родитељима дјечака К. К, који је 3. маја 2023. године у Основној школи "Владислав Рибникар" убио девет вршњака и чувара школе.
Ово суђење је од почетка било затворено за јавност ради заштите малољетника, али је суд одлучио да излагање завршних ријечи ипак отвори за јавност.
Завршне ријечи ће најприје изнијети тужилаштво, одбрана и оштећени, након чега ће суд заказати објављивање пресуде.
Током поновљеног поступка су оптужени Кецмановићи изнијели одбрану, док су саслушани и оштећени, односно чланови породице убијених и рањених.
Хроника
Хапшење у Бањалуци: Мушкарац физички напао суграђанина и полицајца
Поново је саслушан и њихов малољетни син К. К, који се од злочина налази у здравственој установи. Кецмановићи од почетка суђења негирају кривицу. Судски поступак се понавља зато што је Апелациони суд у Београду укинуо првостепену пресуду којом су Кецмановићи били осуђени на вишегодишње казне и наложио да се суђење понови.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
19 ч0
Србија
21 ч1
Најновије
13
24
13
16
13
14
13
09
13
02
Тренутно на програму