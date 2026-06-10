"Отишла је међу своје планине": Смиљана (27) трагично настрадала на Проклетијама

Аутор:АТВ
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Алпинисткиња из Србије, Смиљана Р. (27) погинула је током планинарења на Проклетијама, када је пропала у провалију дубоку 250 метара.
Трагична смрт младе алпинисткиње потресла је цијелу Србију, али и њен родни град Лазаревац. У разговору са мјештанима, сазнали смо да је била вољена и поштована од стране свих који су је познавали.
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„У суботу је водила групу на тај врх. Била је вођа и у друштву двојице искусних алпиниста. Она је била професионалац, а не аматер како су пренијели неки медији. Требало је да заобиђе стијену, али је само пропала. Због састава стијена, које су кречњачке, само је пропала низ литицу високу 250 метара. У суботу нико није могао да приђе тијелу, у недјељу је изашла војска и полиција, али ни копненим ни ваздушним путем нису могли да је извуку. Породица је у шоку. Знали су да обожава алпинизам и није било полемике око тога. Била је узоран ђак, студент, кћерка и рођака. Дијете за примјер и што је њој било најважније, одличан планинар. Само Бог зна што ју је узео на мјесту које је највише вољела. Велика трагедија, младо дијете, живот је био пред њом“, рекао је видно потрешени комшија.
Подсјетимо, до несреће је дошло када је Смиљана покушала да заобиђе стијену, оклизнула се и пропала у провалију дубоку 250 метара. Врх Проклетија који је Смиљана жељела да освоји међу алпинистима је познат као неприступачан, и тек је прије двије године по први пут покорен.
Акција потраге, у којој су учествовали Горска служба спасавања Црне Горе (ГСС) и бројни планинари-алпинисти, трајала је три дана, преноси Информер.
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