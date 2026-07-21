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Метеоролози издали највише упозорење: Стиже најопаснији олујни талас

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 12:32

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Европски центар за прогнозу олуја издао је за данас највиши степен упозорења за подручје Балкана, укључујући и Босну и Херцеговину.

Према наводима метеоролошког портала БХМЕТЕО.ба, ово је најопаснији дан од почетка године када су у питању олујне непогоде.

Највећи ризик од разорног невремена пријети дијеловима Хрватске, посебно дуж обале, затим црногорском приморју, као и Босни и Херцеговини са акцентом на Херцеговину те централни и југоисточни појас Босне.

Преко наших крајева данас се премјешта ослабљена хладна фронта која са собом доноси пролазну кишу, пљускове и јаку грмљавину. Међутим, највећу опасност представљају изразито брза струјања у горњим слојевима атмосфере.

Због тих атмосферских струјања олује ће се кретати изузетно брзо и на свом путу доносити жестоке и разорне ударе вјетра. Уз то, на свим угроженим подручјима постоји висок ризик од појаве крупног града, односно леда.

Метеоролози због свега тога апелују на грађане у свим угроженим регијама на повећан опрез.

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