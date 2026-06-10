"Немам чега да се плашим": Зорана Мићановић проговорила о експлицитним сликама

Аутор:АТВ
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Зорана Мићановић наступала је у Београду, а пред наступ говорила је о приватном животу.
Она је открила и да је недавно доживјела непријатност због њених нагих фотографија које је направила вјештачка интелигенција.
"Пријатељ ми је послао линк профила гдје нема кога нема од јавних личности. То су наше фотографије које већ постоје на Инстаграму, али су само направили да испадне да смо голе", рекла је.
"Мени то не би могло да се деси јер ја не шаљем фотографије. Немам чега да се плашим кад знам да то нисам урадила, да ме уцјењују за неку будалаштину", рекла је она.
Зорана је говорила о љубавном животу и рекла да и даље није спремна да уда.
"Још увијек нећу да се удајем, не треба ми то. Нисам још спремна за те ствари. За озбиљну везу сам увијек. Покушавам да сакријем и када ми је тешко у животу, сматрам да морамо бити професионалци у свом послу. Можда мени сада није до пјевања и до спремања, али то мора да се сакрије. Углавном јесам позитивна и енергична особа", рекла је она, а на питање да ли би могла да се уда за колегу била је изричита.
"Никад не реци никад, најбитније је да се поштујемо и разумијемо у свему томе", рекла је додајући да јој није битна професија, већ да је дечко са којим је вриједан.
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"Није ми проблем, важно ми је да је момак амбициозан. Не тражим куће, виле и станове. Ја заиста зарађујем и превише. Сматрам да су душа и понашање довољни. Све и да не ради, битно је да је вриједан и амбициозан, ја ћу му наћи посао. Ми пјевачице смо у једну руку проклете жене, немамо толико среће у љубави. Ко ће нас да истрпи, да се носи са насловима, мушкарцима и порукама које нам шаљу. Треба имати снаге да издржиш све то. Није то лако", додала је она.
Пјевачица је истакла да родитељи знају њене момке и да се највише плаши очеве реакције.
"Углавном мама и тата све знају. Тате се највише бојим јер он тражи мане “Има крив нос, не ваља му нога или рука”. За очеве су њихове принцезе најсавршеније. Мама увијек подржава и каже: Ако је и теби добро, добро је и мени", рекла је она, преноси Курир.
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