Доктор осуђен због смрти Метјуа Перија тражи блажу казну: Био сам више дилер него љекар

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Доктор Салвадор Пласенсија, један од љекара осуђених у случају повезаном са смрћу глумца Метјуа Перија, поднио је жалбу на казну од 30 мјесеци затвора, тврдећи да је његова улога у овом случају погрешно правно окарактерисана.
У судским документима, у које су амерички медији имали увид, Пласенсија наводи да је дјеловао више као дилер дроге него као љекар, те да због тога не би требало да буде третиран као медицински радник који је злоупотријебио повјерење пацијента.
„Не оспоравам да сам учествовао у дјелу, али тврдим да не треба да будем третиран као љекар који је злоупотријебио повјерење пацијента, већ као особа која је функционисала у ланцу дистрибуције дроге“, наводи се у жалби.
Његови адвокати тврде да је суд погрешно примијенио строже одредбе за одмјеравање казне, јер је, према њиховим ријечима, преувеличан аспект злоупотребе љекарске позиције и повјерења.
У жалби се такође наводи да је Пласенсија стављен у неповољнији положај у односу на друге оптужене у истом случају, међу којима су Марк Чавез и Ерик Флеминг, који су добили блаже казне упркос сличним оптужбама за дистрибуцију кетамина, пеноси Б92.
Пласенсија је раније признао кривицу по четири тачке оптужнице за дистрибуцију кетамина и осуђен је на 30 мјесеци затвора. Тужилаштво га терети да је глумцу Метјуу Перију обезбјеђивао кетамин током седмица које су претходиле његовој смрти.
Према судским списима, Пласенсија је ступио у контакт са Перијем 30. септембра 2023. године.
Након што му је један пацијент рекао да познаје познату особу спремну да плати велику суму за кетамин, Пласенсија се састао са Перијем и његовим асистентом Кенетом Ивамасом у њиховој кући у насељу Пацифиц Палисадес у Лос Анђелесу. Потом је контактирао пријатеља и колегу Марка Чавеза, који је пристао да му набави кетамин.
„Питам се колико ће овај морон платити“, написао је Пласенсија Чавезу у једној од порука које су касније постале дио судског поступка.
Касније истог дана вратио се у Перијеву кућу, гдје му је Ивамаса платио 4.500 долара у готовини за четири бочице кетамина. Пласенсија је тада Перију дао двије инјекције и показао Ивамаси како да их самостално даје.
Неколико дана касније, Ивамаса је слао поруке Пласенсији тражећи додатне количине кетамина, користећи шифровани назив „Др Pepper“. Према наводима тужилаштва, Пласенсија је долазио у кућу, давао Перију инјекције и остављао додатне бочице дроге.
Дан прије Перијеве смрти послао је Ивамаси поруку:
„Знам да си рекао да правите паузу. Ја сам се снабдио.“
Дана 28. октобра 2023. године, користећи шприцеве које је обезбиједио Пласенсија, Ивамаса је Перију дао три инјекције кетамина. Истог дана хитна помоћ је стигла на лице мјеста, а Метју Пери је проглашен мртвим.
Смрт славног глумца, најпознатијег по улози Чендлера Бинга у серији „Пријатељи“, изазвала је велику пажњу јавности и довела до опсежне истраге о начину на који је долазио до кетамина у мјесецима прије смрти.
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