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Филери из подочњака јој пали до пола лица, манекенка прошла кроз драму

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:39

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Sofija Milošević manekenka žena fudbalera
Фото: Instagram/Sofija Milošević

Манекенка Софија Милошевић говорила је више пута да улаже у свој физички изглед, што је и видљиво.

Међутим, једном приликом Софија је одлучила на корекцију подочњака, а након посјете љекару и договора, интервенција је започета. Ипак, доктор је, наводно, направио грешку и ставио јој превише филера.

Манекенка је недавно говорила о детаљима ове непријатне ситуације.

"Пожалила сам се доктору на подочњаке и замолила га да ми нешто уради поводом тога. Он је мени ставио превише филера. Спустили су се до пола лица, али ја тада нисам знала шта се десило. Гостовала сам и по емисијама, изгледала сам као да су ме пчеле изуједале, била сам очајна. Консултирала сам дерматологе, нико није знао у чему је проблем. На крају сам помислила можда лоше старим и почела сам то да прихватам", открила је Софија у подкасту "Сигурно мјесто".

Према њеним ријечима, узрок проблема открила је тек када је отишла код другог доктора да уради "ПРП" третман.

"Он ме је питао шта ми се десило с лицем. Био је убијеђен да сам радила јагодице. Када сам му испричала да сам стављала филере због подочњака, одмах је схватио шта се десило. Погледао је и рекао да се филер скроз спустио. Морала сам све то да истопим. Није било болно, али сам се кући вратила са својим обликом лица. Тако да филере више никада нећу радити. Кад дође вријеме урадићу фејслифтинг", рекла је тада Софија.

Манекенка је говорила и о њези коже и признала да није роб свакодневног "мазања".

"Да се људи не згрозе, ја се мажем само четири пута недјељно, три пута недјељно ме мрзи и само скинем шминку, умијем се и легнем да спавам. Без креме и не оптерећујем се. Некад треба да пустиш кожу само да дише", истакла је Софија и додала да је 80 одсто његе здрава исхрана, коју она практикује, пише Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Софија Милошевић

манекенка

Естетске корекције

физички изглед

показала извајано тијело

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