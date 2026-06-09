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Јелисавета и Павле уживају у љубавној романси: ''Она је одлијепила за њим''

Аутор:

АТВ
09.06.2026 14:29

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Јелисавета и Павле уживају у љубавној романси: ''Она је одлијепила за њим''

Глумица Јелисавета Орашанин и њен колега Павле Менсур тренутно су тема бројних медија због своје романсе.

Како се наводи, они више не желе да се крију од очију јавности, већ отворено показују колико уживају у својој љубави и заједничким тренуцима.

Јелисавета и Павле наводно већ иду на заједничка путовања и не маре шта људи причају о њима.

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- Павле и Јелисавета су доста времена проводили у заједничким круговима. Тако су се и упознали, преко пријатеља. Друже се са истим људима и воле исте ствари. Неколико пута су већ ишли и на заједничка путовања. Нису се пуно отимали када су схватили да међу њима има емоција, већ су се брзо препустили једно другом - прича извор и додаје:

- Она је одлијепила за њим, а њему је она изазовна била у сваком погледу. Ни један, ни други не маре шта причају људи, уживају у сваком тренутку, љубе се и грле где стигну - рекао је извор.

(Информер)

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Подијели:

Тагови :

Јелисавета Орашанин

Развод Јелисавета и Теодосић

Павле Менсур

естрада

глумица

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