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Погоршало се стање Ведране Рудан: ''Не желим ходати по цвијећу, желим бити испод њега''

Аутор:

АТВ
09.06.2026 07:49

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Ведрана Рудан позната хрватска књижевница гостује у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot

Позната хрватска књижевница Ведрана Рудан открила је нове детаље здравственог стања. Она се већ неко вријеме бори против опаке болести, а сада је рекла да јој се стање погрошало.

Ведрана је открила да је добила халуцинације и да не види излаз у тренуцима.

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– Ако се човјек ичега боји онда је то рак. Не толико болести колико лијечења. Ја појма нисам имала да рак изазива халуцинације и да причаш невиђене пи*дарије док мислиш да си Цицерон. Наравно да ти то нико прије није рекао, али је вјероватно писало код пристанка на захват. Али ко то чита? Касније је касно иако ниси ни крив ни дужан. Доктори те тјеше да су “видјели и веће испаде од твојих”. Међутим, то не помаже – написала је она у свом блогу и додала:

– За вријеме лијечења родбина не одустаје. У кућу ти улазе чаробњаци, боце крцате лијекова, за 150 евра лијече од игле до рака локомотиве. Да се разумијемо, нису то необразовани људи. Имају факултете, предају на факултетима и врло добро знају свој трговачки посао. Знаш да ти спаса нема али мораш бити добар, ћутати, не с*ати и ништа питати. Мени је пун ку**ц рака, живота и лажи, писала сам о томе, а стално ми говоре како је живот лијеп док ходаш по прољећном цвијећу. Не желим ходати по цвијећу, желим бити испод њега. Додуше, није све баш тако досадно. Данима ме којекакви доктори, наглашавам с дипломом, зову да би ми рекли ко је све у болници п***р. Желим умријети, не пити алоу веру и слушати ко кога ј**е. Има ли за рак неки други лијек?

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Подсјетимо, Ведрана због тежине болести доста времена проводи на болничком лијечењу, пише Блиц.

– Тешко сам болесна. Чешће сам у болници него код куће. Умирем од рака, споро иде. Прије два дана били су са мном у болници. На смјене. Ћерка ми је освјежавала тијело и уста танком крпом. Препричавала сам јој приче из заједничког дјетињства. Слушала ме, смијала се и правила као да их први пут чује. Из торбе је извукла турпију за нокте, узела мој длан у свој, да ми будеш лијепа, мама. Дошао је син. Донио ми је књигу коју смо дуго чекали и кутију Краш Дражеје, лакше ћеш заспати. Након десетак минута навукао ми је комад пасте на четкицу и помогао ми да у кревету оперем зубе. Пољубио ми је горњу страну десног длана, лаку ноћ, мама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ведрана Рудан

тумор

Хрватска

болница

лијечење

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