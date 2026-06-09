Погледајте које бањалучке улице неће имати струје

Аутор:АТВ
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Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Драгомира Драге Малића, Иве Андрића и Симе Матавуља остају без струје од 09:00 до 12:00 часова.
Од 09:00 до 12:00 часова струје неће имати дијелови насеља Чесма и Крчмарице, док ће дијелови насеља Перван и Голеши бити без струје од 08:00 до 15:00 часова.
Струје од 09:00 до 14:00 неће имати дијелови улица Сутурлија и Надежде Петровић, те дијелови насеља Буквалек, Доња Кола, Перван и Голеши.
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