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Погледајте које бањалучке улице неће имати струје

Аутор:

АТВ
09.06.2026 07:43

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Драгомира Драге Малића, Иве Андрића и Симе Матавуља остају без струје од 09:00 до 12:00 часова.

Од 09:00 до 12:00 часова струје неће имати дијелови насеља Чесма и Крчмарице, док ће дијелови насеља Перван и Голеши бити без струје од 08:00 до 15:00 часова.

Струје од 09:00 до 14:00 неће имати дијелови улица Сутурлија и Надежде Петровић, те дијелови насеља Буквалек, Доња Кола, Перван и Голеши.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

насеља без струје

искључење струје

Бањалука

Радови на мрежи

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