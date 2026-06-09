Бејби бум у Српској: Рођено 30 беба

Аутор:АТВ
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба.
Највише беба рођено је у Бањалуци, 14. Бијељина и Добој и Градишка богатији су за по четири бебе.
По једна беба рођена је у Источном Сарајеву, Требињу, Невесињу и Зворнику.
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