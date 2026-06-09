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Бејби бум у Српској: Рођено 30 беба

Аутор:

АТВ
09.06.2026 07:32

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба.

Највише беба рођено је у Бањалуци, 14. Бијељина и Добој и Градишка богатији су за по четири бебе.

По једна беба рођена је у Источном Сарајеву, Требињу, Невесињу и Зворнику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

рођене бебе

беба

породилиште

Република Српска

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