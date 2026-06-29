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Мурињо: Гасим утакмице на Мундијалу послије десет минута

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:35

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Мурињо: Гасим утакмице на Мундијалу послије десет минута
Фото: Танјуг / АП

Жозе Мурињо, нови тренер Реала, говорио је о актуелном Мундијалу.

Португалски стручњак је признао да није импресиониран утакмицама до сада.

“Морам да будем искрен. Неке утакмице угасим већ послије десет минута“, рекао је Мурињо.

Португалац сматра да је проширење турнира на 48 репрезентација утицало на квалитет такмичења.

“Не свиђа ми се тај осјећај. За мене је Свјетско првенство врх врхова. Овдје није могуће да гледамо 7:1 или 5:1. Ово је Мундијал!“

Ипак, нагласио је да је са друштвене стране турнир и даље посебан.

“Лијепо је јер читав свет дише за фудбал“, додао је Мурињо.

Као једину утакмицу која га је заиста одушевила издвојио је дуел Бразила и Марока.

“Бразил – Мароко је била сјајна утакмица.“

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Тагови :

Жозе Мурињо

Свјетско првенство 2026

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