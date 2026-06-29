Селектор Јужне Кореје замагљен током конференције да га не гледају

Аутор:АТВ редакција
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Селектор фудбалске репрезентације Јужне Кореје Хонг Мјунг Бо нашао се на мети жестоких критика након испадања са Свјетског првенства већ у групној фази. На конференцији за медије државна јужнокорејска телевизија замаглила је његов лик, што су домаћи медији протумачили као одраз великог незадовољства јавности због неуспјеха репрезентације.
Јужна Кореја је сјајном побједом над Чешком резултатом 2:1 отворила такмичење и претпостављало се да ће бити "нагазна мина" и за јаче тимове на Мундијалу.
Међутим, ова селекција је у наредна два кола испала након пораза од Мексика и Јужне Африке, те се није пласирала у наредну фазу такмичења, иако је била једном ногом у нокаут-фази.
Селектор је одмах поднио оставку, а у држави је толико непожељан да се његов лик "замагљен" и народ га не може видјети на локалним медијима.
Хонг Мјунг Бо је оставку објавио на званичној конференцији за новинаре у западном Мексику, преузевши сву одговорност на себе.
"Нисмо остварили резултате које су наши навијачи очекивали. Одговорност у потпуности лежи на мени као главном тренеру. Прихватање овог посла није био лак избор. Не могу рећи да је свака одлука била исправна, али сваку сам донио имајући на уму корејски фудбал", поручио је Хонг, додавши да ће остати вјерни навијач репрезентације.
(Кликс)
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