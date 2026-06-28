Слаб одзив за НБА Европу

Аутор:АТВ редакција
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Помпезно најављен пројекат НБА Европа наилази на прве потешкоће, оне најважније: ниједан клуб највишег рејтинга, за сада, не жели да игра ову лигу.
О томе у недјељу пише шпански Ел Мундо Депортиво.
Овај каталонски дневник тврди сљедеће: ниједан тим из Евролиге нити било који велики фудбалски клуб који би оформио кошаркашку секцију, о чему је било исто тако помпезних најава, није послао пријаву за учешће у лиги.
Ако су овакве информације тачне, онда је то и најјаснији показатељ чињенице да ће НБА Европа имати озбиљних потешкоћа, макар у повоју свог пројекта, да оформи јако такмичење и парира Евролиги.
Према писању поменутог шпанског медија, ниједна пријава није стигла на адресу НБА Европа, а за тако нешто заинтересовани клубови имају још само један дан.
"Сутра, понедјељак, 29. јун, је рок за заинтересоване за учешће у планираном европском пројекту НБА да доставе своје предлоге", пише Ел Мундо Депортиво.
Америчка лига се посљедњих мјесеци хвалила "значајним интересовањем које је добила од широког спектра тимова и инвеститора", речима њеног замјеника, Марка Тејтума, али стварност је да ниједан тим Евролиге или фудбалски тим до данас није поднио обавезујућу понуду за учешће у пројекту.
"Није чак ни јасно да ли ће предлози инвестиционих фондова или (мултимилионерских) појединаца који су поднети бити обавезујући", између осталог, пише овај шпански лист.
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