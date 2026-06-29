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Настављају преговоре: Вашингтон и Техеран се договорили да се суздрже од напада?

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:19

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Настављају преговоре: Вашингтон и Техеран се договорили да се суздрже од напада?
Фото: Tanjug/AP/Fatima Shbair

САД и Иран су се договорили да се суздрже од напада и да у наредним данима наставе преговоре о спровођењу меморандума које су потписале двије стране, јавила је телевизија "Њуз нејшн", позивајући се на неименованог америчког званичника.

У извјештају се наводи да је договорено и да се пловила слободно крећу кроз Ормуски мореуз.

Новинар "Аксиоса" Барак Равид објавио је раније да су се америчка и иранска страна договориле да сутра одрже консултације у Дохи.

Међутим, замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади, који је дио иранског преговарачког тима, негирао је да су ове седмице планиране консултације у Дохи, преноси Срна.

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Тагови :

Иран

Техеран

Америка

Хормушки мореуз

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