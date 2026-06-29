Трудница имала болове, љекари рекли да је панични напад: Умрла дан након изласка из болнице

Аутор:АТВ редакција
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Породица Џорџијане (36) из Румуније изнела је тешке оптужбе на рачун љекара породилишта Ђулешти, тврдећи да је њихова ћерка, сестра и партнерка преминула због озбиљног љекарског немара.
Трудна 18 недјеља са близанцима, Џорџијана је умрла мање од 24 сата након што је отпуштена из болнице уз увјеравања да је њено стање стабилно. Обдукциони налаз показао је да је узрок смрти била сепса, изазвана тешким хориоамнионитисом, која је довела до отказивања више органа.
Џорџијана је десет година покушавала да оствари сан о мајчинству. Након неколико неуспјешних покушаја вантелесне оплодње, коначно је остала трудна и очекивала близанце. Међутим, трудноћа је од самог почетка била високоризична.
У породилиште Ђулешти примљена је 4. јуна због сумње на цурење амнионске течности, што је представљало озбиљну претњу трудноћи. Током двонедељног боравка у болници љекари су јој уградили серклаж како би ојачали грлић материце и спријечили превремени порођај.
"Нисмо имали никаквих проблема, осим што је на једном прегледу љекар који је водио трудноћу примјетио да је дошло до спуштања материце или цурења, због чега нас је одмах упутио на хитну помоћ. Тамо су одлучили да ураде серклажу", испричао је њен партнер Андреј Стојан.
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Дана 17. јуна љекари су процијенили да више нема непосредне опасности и отпустили су Џорџијану кући. У отпусној листи навели су да постоји пријетња од побачаја, али и да је пацијенткиња отпуштена у добром општем стању, без повишене температуре, без крварења и других компликација.
"Разговарао сам с њом, била је срећна што је коначно код куће након толико времена проведеног у болници. Вјеровала је љекарима који су јој рекли да је све у реду", рекао је њен брат Михај Миклеа.
Међутим, мање од једног дана након отпуста стање јој се нагло погоршало. Почела је да дрхти, добила је високу температуру, обилно је крварила и хитно је враћена у исто породилиште.
Породица тврди да је Хитна помоћ позвана око 10 часова из насеља Космополис, али је због удаљености и саобраћаја у болницу стигло тек око 13 часова.
Према њиховим тврдњама, од тренутка пријема наредних седам сати Џорџијанини болови и вапаји за помоћ остали су без адекватне реакције медицинског особља.
"Враћате се сљедећег дана код истог љекара који вас је отпустио, а он вам каже да немате ништа и да су сви болови заправо напад панике", рекао је њен брат.
Партнер покојне жене тврди да је Џорџијана у болницу стигла са јаким крварењем, високом температуром, повраћањем и слузавим чепом, али да упркос томе није одмах добила одговарајућу терапију.
"Када сам стигао у болницу у један сат, довезао ју је СМУРД са обилним крварењем, желатинозним чепом, повраћањем и температуром. У седам увече сам молио љекаре да прекину трудноћу јер више није могла да издржи болове. Тек тада су пристали", изјавио је Андреј Стојан.
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Брат преминуле жене тврди да су љекари њене симптоме приписали психичком стању.
"Нису јој практично ништа урадили. Оставили су је на одјељењу, рекли да је у питању напад панике и дали јој само седатив да се смири", рекао је Михај Миклеа.
Тек око 22 часа Џорџијана је одведена у операциону салу ради прекида трудноће. Међутим, према наводима породице и налазима обдукције, тада је већ било прекасно. Инфекција се проширила читавим организмом, а љекари су током операције били принуђени да уклоне материцу због некрозе.
Након захвата, око три сата ујутру, пребачена је у Универзитетску болницу.
"Позвали су нас и рекли да је стање изузетно озбиљно и да ће бити хитно пребачена. Када смо стигли, рекли су нам да су шансе минималне. На крају је била више мртва него жива. Једини љекар са којим сам разговарао био је љекар интензивне неге. Након што су је прогласили мртвом, нико нам није објаснио у каквом је стању стигла нити шта се тачно догодило", рекао је њен брат.
Према медицинско-правном извјештају Института за судску медицину (ИМЛ), узрок смрти био је тежак хориоамнионитис, праћен некрозом материце, сепсом и отказивањем више органа.
Налаз показује да је једна од близнакиња преминула још у материци, затим и друга, након чега се инфекција проширила организмом и довела до смртоносне сепсе.
"Све се догодило као гром из ведра неба. Десило се невјероватно брзо и још увијек не можемо да схватимо како је до тога дошло. У 6.30 су нам јавили да је преминула. Најгори сценарио који смо могли да замислимо био је да изгуби трудноћу, али никада нисмо очекивали да ћемо изгубити и њу", рекао је Михај Миклеа.
На питање каква је била његова сестра, одговорио је:
"Била је добра, весела и пуна љубави. Увијек је бринула о другима више него о себи", рекао је несрећни брат.
Новинарска екипа телевизије Обсерватор затражила је званичне одговоре и од породилишта Ђулешти и од Универзитетске болнице, али до објављивања прилога ниједна здравствена установа није доставила коментар.
Покушали су да ступе у контакт и са гинекологом који је водио Џорџијанину трудноћу, али без успјеха. На телефонски позив јавила се само аутоматска порука да позвани корисник тренутно није доступан.
Породица преминуле жене најавила је подношење кривичних пријава због сумње на љекарски немар и поручила да ће тражити да сви одговорни за смрт Џорџијане и њених нерођених близанаца сносе законске посљедице.
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