Logo
Large banner

Трудница остала заробљена у аутомобилу који је слетио у језеро

Аутор:

АТВ
06.04.2026 20:50

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Права драма са срећним завршетком одиграла се код Ливочком језеру, када је аутомобил у којем се налазила једна женска особа, за коју се наводи да је у другом стању, слетио право у воду.

Захваљујући брзој реакцији мјештана, избјегнута је трагедија. Снимци сигурносних камера забиљежили су тренутак када су грађани притрчали у помоћ, а један од њих је, не оклијевајући, скочио у језеро.

Према наводима које преносе локални медији на албанском језику, човјек који је извукао жену из потопљеног аутомобила је Фатон Тахири. Захваљујући његовом пожртвовању, жена је извучена на сигурно и, срећом, није задобила озбиљније повреде.

Полиција се још увијек није званично огласила поводом овог удеса, иако су тамошњи медији упутили званичне упите надлежним органима.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

трудница

незгода

језеро

слетио аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner