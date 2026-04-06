Трудница остала заробљена у аутомобилу који је слетио у језеро

Права драма са срећним завршетком одиграла се код Ливочком језеру, када је аутомобил у којем се налазила једна женска особа, за коју се наводи да је у другом стању, слетио право у воду.
Захваљујући брзој реакцији мјештана, избјегнута је трагедија. Снимци сигурносних камера забиљежили су тренутак када су грађани притрчали у помоћ, а један од њих је, не оклијевајући, скочио у језеро.
Према наводима које преносе локални медији на албанском језику, човјек који је извукао жену из потопљеног аутомобила је Фатон Тахири. Захваљујући његовом пожртвовању, жена је извучена на сигурно и, срећом, није задобила озбиљније повреде.
Полиција се још увијек није званично огласила поводом овог удеса, иако су тамошњи медији упутили званичне упите надлежним органима.
