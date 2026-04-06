Паметни телефони ноћу размјењују податке

Већина корисника сматра да је телефон „неактиван“ када је екран угашен и уређај стоји на пуњачу током ноћи. Ипак, стручњаци за дигиталну безбједност упозоравају да паметни телефони и тада настављају да размјењују податке у позадини, често без јасног знања корисника. Ова тиха активност може имати значајан утицај на приватност, нарочито ако се не контролишу системска и апликацијска подешавања.
Чак и када се телефон не користи, оперативни систем и апликације обављају низ аутоматских задатака. То укључује провјеру ажурирања, синхронизацију мејлова и налога, одржавање везе са серверима за обавјештења, као и слање различитих телеметријских података. У основи, дио ове активности је неопходан за нормално функционисање уређаја, али проблем настаје када количина података прелази оно што је заиста потребно, преноси ПЦПресс.
Република Српска
Додик: Честитке Трампу и Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у Ирану
Безбједносни стручњаци истичу да се у позадини често размјењују идентификатори уређаја, рекламни ИД-јеви и метаподаци о кориштењу апликација. У одређеним случајевима, преносе се и подаци везани за приближну локацију, засновани на Ви-Фи мрежама или Блутут сигналима, чак и када ГПС није експлицитно укључен. Ови подаци се најчешће користе за аналитику и персонализовано оглашавање, али истовремено могу представљати ризик по приватност јер омогућавају детаљније профилисање корисника.
Важно је нагласити да оваква размјена података није увијек злонамјерна, али њен обим често остаје невидљив. Што се више различитих података комбинује, већа је могућност да се направи прецизан образац понашања корисника, што у случају злоупотребе може имати озбиљне посљедице.
Постоји неколико корака којима се ова активност може ограничити. Контрола дозвола апликација је један од најважнијих – многе апликације имају приступ локацији, позадинском преносу података или другим осјетљивим функцијама без стварне потребе. Такође, искључивање позадинског освјежавања за апликације које нису неопходне може знатно смањити количину размјене података током ноћи.
Свијет
Избио огроман пожар у хали, услиједила хитна евакуација
Додатно, ограничавање аутоматске синхронизације налога, искључивање непотребног Ви-Фи и Блутут скенирања, као и смањење персонализованог оглашавања могу допринијети већем нивоу приватности. Ове промјене не утичу значајно на свакодневно кориштење телефона, али могу имати велики ефекат на количину информација које уређај аутоматски шаље.
У времену када паметни телефони постају централна тачка дигиталног живота, разумијевање онога што се дешава „у позадини“ постаје једнако важно као и брига о безбједности током активног кориштења. Свјесним подешавањима могуће је задржати функционалност уређаја, а истовремено смањити непотребну размјену података док телефон мирује.
