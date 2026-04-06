Ускоро стижу тамо гдје нико никада није био: НАСА подијелила нови снимак

06.04.2026 11:29

Мјесец планета
Фото: Pixabay /rkarkowski

Мисија Артемис II води посаду иза Мјесеца, даље него икада прије, а нови НАСА-ин визуелни приказ открива шта ће астронаути видјети током историјског лета.

НАСА је на свом Инстаграм профилу поделила визуелни приказ која нам тачно показује шта ће астронаути мисије Артемис II видјети кроз свој прозор током прелета око Мјесеца.

Посада Артемиса II и тим за лунарну науку тренирају и припремају се годинама како би максимално искористили сваки лет око Мјесеца, без обзира на услове освјетљења.

Сада када је посада на путу ка Месецу, коначно знамо који делови површине Месеца ће бити обасјани током њиховог најближег приласка, а десетине научника вриједно раде иза кулиса у контроли мисије у Хјустону.

Посада Артемиса II одмара пред историјски тренутак

Према информацијама НАСА-е астронаути тренутно спавају.

"Слатки снови, посадо мисије Артемис II. ⁣Још један поглед на Мјесец пред шести дан лета и ваш епски прелет око њега, који ће вас одвести даље у свемир него што су људи икада путовали", написали су.

Научни тим је последњих неколико дана комбиновао путању свемирске летелице са подацима са Лунар реконенсанс орбитера, информацијама о кретању Сунчевог система и другим изворима како би направио алате који људима олакшавају да сагледају цјелокупну слику.

Овај визуал прати путању свемирске летјелице Орион током прелета мисије Артемис II око Месеца и приказује шта ће астронаути видјети кроз прозор док се приближавају Мјесецу и лете око његове удаљене, тамне стране.

