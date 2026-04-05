Руски научници пронашли начин лијечења рака дојке без утицаја на друге органе

Научници са Санктпетербуршког државног политехничког универзитета (СПбПУ) направили су нови метод увођења изотопа радијум-223 директно у малигни тумор дојке, што ће омогућити значајно смањење нуспојава при радијацији.
Експерименти на мишевима показали су да радиофармацеутски препарат дјелује локално, не утичући на здраве органе.
„У нашој новој студији направили смо нови метод радиоактивног означавања (увођење радиоактивног изотопа у структуру носача), која користи метал-органске оквире са способношћу да 'пакује' и испоручује различите супстанце“, казала је Дарја Ахметова, млађи истраживач у Лабораторији за нано и микроенкапсулацију биолошки активних супстанци на СПбПУ.
Према њеним ријечима, изотоп радијума-223 је површински везан за носач, и то на такав начин да се стабилно задржава.
Тренутно, истраживачки тим врши само локалну примјену: метал-органски оквир са изотопом се убризгава директно у тумор помоћу шприца, прецизирала је научница.
Зрачење дјелује директно на туморске ћелије без утицаја на друге органе, нагласила је Ахметова.
Она се нада да ће у будућности овај пројекат омогућити комбиновану примјену радиотерапије и хемиотерапије при раку дојке.
У Русији се годишње региструје више од 80.000 нових случајева рака дојке, а ризик од болести код Рускиња је 6,45 одсто. Просјечна старост дијагностикованих у Русији је 61 година.
Раније је научни тим СПбПУ доказао ефикасност примјене радиофармацеутског препарата на бази изотопа радијум-223 за терапију рака дојке, који се у медицинској пракси користи за лијечење метастаза при раку простате.
Истраживање су подржали Руска научна фондација и Министарство науке и високог образовања Русије.
