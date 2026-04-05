Logo
Large banner

Руски научници пронашли начин лијечења рака дојке без утицаја на друге органе

05.04.2026 17:33

Коментари:

0
Болница магнет
Фото: pexels/Jo McNamara

Научници са Санктпетербуршког државног политехничког универзитета (СПбПУ) направили су нови метод увођења изотопа радијум-223 директно у малигни тумор дојке, што ће омогућити значајно смањење нуспојава при радијацији.

Експерименти на мишевима показали су да радиофармацеутски препарат дјелује локално, не утичући на здраве органе.

„У нашој новој студији направили смо нови метод радиоактивног означавања (увођење радиоактивног изотопа у структуру носача), која користи метал-органске оквире са способношћу да 'пакује' и испоручује различите супстанце“, казала је Дарја Ахметова, млађи истраживач у Лабораторији за нано и микроенкапсулацију биолошки активних супстанци на СПбПУ.

илу-жаба-05042026

Наука и технологија

Научници створили „неуророботе" од ћелија жабе

Према њеним ријечима, изотоп радијума-223 је површински везан за носач, и то на такав начин да се стабилно задржава.

Тренутно, истраживачки тим врши само локалну примјену: метал-органски оквир са изотопом се убризгава директно у тумор помоћу шприца, прецизирала је научница.

Зрачење дјелује директно на туморске ћелије без утицаја на друге органе, нагласила је Ахметова.

Она се нада да ће у будућности овај пројекат омогућити комбиновану примјену радиотерапије и хемиотерапије при раку дојке.

У Русији се годишње региструје више од 80.000 нових случајева рака дојке, а ризик од болести код Рускиња је 6,45 одсто. Просјечна старост дијагностикованих у Русији је 61 година.

Раније је научни тим СПбПУ доказао ефикасност примјене радиофармацеутског препарата на бази изотопа радијум-223 за терапију рака дојке, који се у медицинској пракси користи за лијечење метастаза при раку простате.

Истраживање су подржали Руска научна фондација и Министарство науке и високог образовања Русије.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

наука

карцином

рак дојке

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

08

12

Виц дана: Дошао Хасо пијан у јавну кућу

08

06

Какво нас вријеме очекује данас?

08

04

Медији пишу: Почели преговори о прекиду ватре на 45 дана?

07

54

У каквом је стању гасовод? Орбан кренуо ка мађарско-српској граници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner