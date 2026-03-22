Научници претварају пробиотичке бактерије у ловце на туморе који убијају рак

Аутор:АТВ
22.03.2026
15:50
Коментари:0
Научници су успјели да претворе бактерије у фабрике лијекова које трагају за туморима борећи се против рака изнутра. Овај циљани приступ би могао учинити третмане ефикаснијим и смањити споредне ефекте.
Код мишева, ове бактерије су се инфилтрирале у туморе и производиле лијек против рака тачно тамо гдје је било потребно. Још истраживања је потребно прије тестирања на људима.
Ињежерски креиране бактерије су могле да пронађу туморе код мишева и ослободе лијекове против рака директно унутар њих. Ова „жива терапија“ може отворити нови пут за прецизније третирање рака.
Рак погађа милионе људи широм свијета сваке године, а лијечење остаје тешко због сложености болести. Нова открића са кинеског Универзитета Шандунг представљају могућу нову стратегију. Истраживачи показују да се Ешерихија коли Нисле 1917(Escherichia цоли Nissle 1917) може модификовати тако да носи једињења која дјелују против рака и циља туморе код мишева.
Бактерије природно живе у људском тијелу и утичу и на здравље и на болест. Научници истражују да ли се ови микроби могу редизајнирати у циљу борбе против рака, иако је њихова ефикасност као третмана још неизвесна.
Да би тестирали ову идеју, истраживачи су модификовали пробиотички сој Ешерихије Коли Нисле 1917 тако да може производити Ромидепсин (ФК228), лијек са дејством потив рака.
Путем генетског и геномског инжењеринга, развијена је верзија бактерије способна да производи овај лијек. Затим је креиран мишји модел увођењем туморских ћелија рака дојке и мишеви су третирани модификованим бактеријама.
Колонизација тумора и циљано ослобађање лијека
Експерименти су показали да је ова Ешерихија у стању да се акумулира унутар тумора и ослобађа Ромидепсин ФК228 и у лабораторијским и у живим поставкама под различитим условима. То је омогућило бактеријама да функционишу као усмјерени третман, достављајући лијек директно на мјеста тумора.
Ипак, потребно је више истраживања. Приступ још није тестиран на људима и будуће студије ће морати да испитају могуће споредне ефекте, као и стратегије за безбједно уклањање бактерија након третмана. Ови фактори би могли утицати на то колико ће модификовани Ешерихија коли Нисле бити користан као терапија против рака.
Стратегија двоструког дјеловања у терапији рака
„Пробиотички сој Ешерихије коло Нисле 1917, потенцијални припадник бактерија које циљају туморе, даје велику наду у погледу третирања рака. Користећи модификовану Ешерихију, можемо дизајнирати терапију потмогнуту бактеријама, усмјерену на туморе, за биосинтезу и циљану доставу средстава у виду малих молекула против рака“, кажу научници.
Њихов закључак је да ова Ешерихија колонизује тумор и у синергији са дјеловањем Ромидепсина формира терапију против рака са двоструким дејством, преноси Сајенс Дејли.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
1 седм0
Савјети
1 седм0
Занимљивости
1 седм0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму