Научници претварају пробиотичке бактерије у ловце на туморе који убијају рак

АТВ

21.03.2026

18:22

Научници су претворили бактерије у „фабрике лијекова“ које проналазе туморе и боре се против рака изнутра.

Код мишева, ове бактерије су се инфилтрирале у туморе и производиле лијек против рака тачно на мјесту гдје је био потребан. Овај циљани приступ могао би учинити третмане ефикаснијим и смањити нуспојаве. Ипак, потребна су додатна истраживања прије тестирања на људима.

Инжењерски модификоване бактерије успјеле су да пронађу туморе код мишева и ослободе лијекове против рака директно унутар њих. Ова „жива терапија“ могла би отворити нови пут за прецизније лијечење рака.

Рак погађа милионе људи широм свијета сваке године, а лијечење остаје изазовно због сложености болести. Нова открића са кинеског Универзитета Шандунг указују на могућу нову стратегију. Истраживачи су показали да се Escherichia coli Nissle 1917 (ЕцН) може модификовати тако да носи једињења са антиканцерогеним дејством и циља туморе код мишева.

Бактерије природно живе у људском тијелу и утичу и на здравље и на болест. Научници истражују да ли се ови микроорганизми могу редизајнирати за борбу против рака, иако њихова ефикасност као терапије још није у потпуности утврђена.

Да би тестирали ову идеју, истраживачи су модификовали пробиотички сој Escherichia coli Nissle 1917 (ЕцН) тако да може производити ромидепсин (FK228), лијек са антиканцерогеним дејством.

Путем генетског и геномског инжењеринга развијена је верзија бактерије способна да производи овај лијек. Затим је креиран модел на мишевима увођењем ћелија карцинома дојке, након чега су животиње третиране модификованим бактеријама.

Колонизација тумора и циљано ослобађање лијека

Експерименти су показали да је ЕцН способан да се акумулира унутар тумора и ослобађа ромидепсин (FK228), како у лабораторијским условима тако и у живим организмима. То омогућава бактеријама да функционишу као усмјерена терапија, достављајући лијек директно на мјесто тумора.

Ипак, неопходна су додатна истраживања. Овај приступ још није тестиран на људима, а будуће студије мораће да испитају потенцијалне нуспојаве, као и начине за безбједно уклањање бактерија након третмана. Ови фактори могли би значајно утицати на примјену модификованог ЕцН као терапије против рака.

Стратегија двоструког дјеловања у терапији рака

„Пробиотички сој Escherichia coli Nissle 1917 (ЕцН), као потенцијални представник бактерија које циљају туморе, пружа велику наду у лијечењу рака. Користећи модификовани ЕцН, можемо развијати бактеријски потпомогнуте терапије усмјерене на туморе, за биосинтезу и циљану доставу малих молекула против рака“, наводе научници.

„Escherichia coli Nissle 1917 колонизује тумор и, у синергији са дјеловањем ромидепсина, ствара терапију против рака са двоструким ефектом.“

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

