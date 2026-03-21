Бензинске пумпе широм Словеније већ повремено остају без горива

Аутор:АТВ
21.03.2026
18:18
Коментари:0
Словеначка влада закључила је данас, на сједници посвећеној ситуацији на тржишту горива, да су залихе горива довољне и да су складишни капацитети у Словенији пуни.
Констатовано је да нафтна компанија МОЛ уредно снабдијева своје бензинске пумпе, али да се компанија Петрол суочава са "озбиљним поремећајима" у снабдијевању, због чега ће влада предузети хитне мјере, преноси агенција СТА.
"Влада је затражила извјештај од компаније Петрол, највећег трговца горивом у Словенији, који је дјелимично у државном власништву, о тренутном стању снабдијевања горивом и потребним мјерама за хитно рјешавање поремећаја", саопштено је из словеначке владе након данашње сједнице.
Због наглог повећања потражње неке бензинске станице широм Словеније повремено остају без горива, најчешће дизела и лож уља.
У интервјуу за ПОП ТВ словеначки премијер Роберт Голоб најавио је могућност активирања војног транспорта горива до бензинских станица и ограничавања продаје горива странцима у случају пуштања на тржиште горива из стратешких резерви, али, како је рекао, влада се још није одлучила на овај корак.
(Телеграф)
